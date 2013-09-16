أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

حزب جزائري يطلق مبادرة لمناقشة الأوضاع التى تشهدها البلاد

Google+ Print
حزب جزائري يطلق مبادرة لمناقشة الأوضاع التى تشهدها البلاد حزب جزائري يطلق مبادرة لمناقشة الأوضاع التى تشهدها البلاد

كتب : أ ش أ الإثنين 16-09-2013 01:12

قال علي فوزى رباعين، رئيس حزب عهد 54 بالجزائر العاصمة، إن الهيئة السياسية للحزب أطلقت مبادرة لمناقشة الأوضاع التى تشهدها البلاد، مع المعارضة السياسية الحقيقية، ومحاولة ايجاد حلول للمشاكل المتعددة التي تتخبط فيها.

وأوضح رباعين، في ندوة صحفية عقدت بمقر الحزب، الأحد، أن الحل للمشاكل التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، هو فى يد الطبقة السياسية الحقيقية، المدعوة إلى مناقشة الأمور وتقديم اقتراحاتها وتصوراتها في إطار المبادرة، وهذا قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب لم يفصل بعد فى مسألة المشاركة أوعدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة سنة 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية