حزب جزائري يطلق مبادرة لمناقشة الأوضاع التى تشهدها البلاد

كتب : أ ش أ الإثنين 16-09-2013 01:12

قال علي فوزى رباعين، رئيس حزب عهد 54 بالجزائر العاصمة، إن الهيئة السياسية للحزب أطلقت مبادرة لمناقشة الأوضاع التى تشهدها البلاد، مع المعارضة السياسية الحقيقية، ومحاولة ايجاد حلول للمشاكل المتعددة التي تتخبط فيها.

وأوضح رباعين، في ندوة صحفية عقدت بمقر الحزب، الأحد، أن الحل للمشاكل التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، هو فى يد الطبقة السياسية الحقيقية، المدعوة إلى مناقشة الأمور وتقديم اقتراحاتها وتصوراتها في إطار المبادرة، وهذا قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب لم يفصل بعد فى مسألة المشاركة أوعدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة سنة 2014.