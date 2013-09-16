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جمعية لبنانية تتهم حزب الله باحتجاز صحفيين والاعتداء عليهم

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جمعية لبنانية تتهم حزب الله باحتجاز صحفيين والاعتداء عليهم جمعية لبنانية تتهم حزب الله باحتجاز صحفيين والاعتداء عليهم

كتب : أ ش أ الإثنين 16-09-2013 01:15

اتهمت جمعية "إعلاميون ضد العنف" حزب الله بأنه تجاوز كل الخطوط الحمراء باحتجازه صحفيين، وأنه لا يقيم أي اعتبار لهيبة الدولة، ولا بطبيعة الحال لحصانة الجسم الصحفي والإعلامي في لبنان.

وأشارت الجمعية، في بيان صحفي أمس، إلى توقيف حزب الله الصحفي حسين شمص، والصحفية مها الرفاعي، ومعاملتهما معاملة سيئة، كأنه أصبح يمتهن مهنة حجز حريات الإعلاميين في بلد يتوق ويتنفس حرية، مشيرة إلى أن حزب الله ينتقل بتصرفه من منطق دويلة الأمر الواقع التي يقيمها، إلى منطق الدولة الواقعية التي يفرضها، والقائمة على إذلال الشعب اللبناني أمام حواجزه مدعيا حماية مناطقه، فيما يتعرض كل لبنان للتفجير، ولم تلجأ أي منطقة إلى الإجراءات التعسفية التي يتبعها الحزب في الضاحية والجوار القريب والبعيد.

ودعت الجمعية وسائل الإعلام إلى رفض منطق حزب الله القامع للحريات، حيث يسجل رقما قياسيا في احتجاز الصحفيين، ودعت الدولة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها في صون الحريات وضمان عمل وتنقل الصحفيين وجميع اللبنانيين على كل الأراضي اللبنانية.

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