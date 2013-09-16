المرصد السوري: سقوط قذيفة هاون أمام مركز محافظة ريف دمشق

كتب : أ ف ب منذ 33 دقيقة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قذيفة هاون سقطت أمس أمام مركز محافظة ريف دمشق في حي المرجة بدمشق وأعقب ذلك قصف جوي شنه الطيران السوري على حي برزة في أطراف العاصمة.

وقال المرصد، في بيان، إن "القذيفة سقطت أمام مركز محافظة ريف دمشق في المرجة وليس هناك معلومات عن إصابات".

وأضاف أن سقوط القذيفة أعقبته غارة للطيران السوري على حي برزة عند الطرف الشمالي للعاصمة والذي يتمركز فيه مقاتلو المعارضة.

وتابع المصدر نفسه أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص في إحياء دمشق إثر سقوط القذيفة، لافتا إلى العثور على ثلاث جثث لم يتم التعرف إلى أصحابها تعود إحداها إلى امراة.

واندلعت معارك عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة في جنوب العاصمة فيما استهدف الطيران السوري مواقع للمقاتلين المعارضين.

في محافظة الحسكة (شمال شرق)، قضى انتحاريان في هجوم انتحاري أمام مقر وحدة من المقاتلين الأكراد في قرية هيمو.

وأوضح المرصد أن الانتحاريين كانا يستقلان سيارة إسعاف وحاولا اقتحام مقر الوحدة لكنهما تعرضا لإطلاق نار من أحد مقاتلي لجان حماية الشعب الكردي، ما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل الانتحاريين من دون تسجيل إصابات في الجانب الكردي.