انطلاق حملة «حياتك غالية» للتوعية بأضرار المخدرات

تنطلق مع بداية العام الهجري الجديد 1435 المرحلة الثالثة من حملة»حياتك غالية» للتوعية بأضرار المخدرات والتي تقيمها جمعية ود الخيرية النسائية بالخبر.

وتأتي هذه الحملة بحسب رئيسة الجمعية نعيمة الزامل في20 مدرسة للبنات بالمنطقة الشرقية بإشراف من مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتعاون مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.

وأشارت الزامل في ذات السياق بأن ورشة عمل ستعقد يومي الاربعاء والخميس القادمين لحملة «حياتك غالية» تحت شعار» نفكر لنبتكر فنبني جيلاً يرتقي» للوقاية من أضرار المخدرات والتي تسعى من خلالها الجمعية وشركاؤها إلى تحفيز الطلاب بمختلف مراحلهم على الابتكار، وتوظيف مواهبهم وإبداعاتهم في أفكار متجددة تشغل وقت فراغهم من خلال الاطروحات التي ستقدمها الورشة، وإيصال التوعية غير المباشرة للوقاية من أضرار المخدرات للطلاب بطرق حديثة ومبتكرة.

وأكدت أن ورشة العمل هذه تستهدف 120 سيدة من بينهن مديرات المدارس، ورائدات النشاط، والمرشدات الطلابيات، ومشرفات المصلى وسيتم تطبيق الحملة في 20 مدرسة حكومية وأهلية بجميع مراحلها، ومن ضمنها مدارس أحياء(الثقبة، إسكان الخبر، البايونية)، لافته إلى ان هذه الورشة تأتي بعد مرحلة البرنامج التدريبي لحملة «حياتك غالية» للمرشدين الطلابيين والمعلمين الذي تم تطبيقه لمدة 5 أيام في الربع الاول من هذا العام، حيث تم في البرنامج التدريبي ورشة تعريفية للمدارس لتطبيق وقياس نجاح البرنامج لتعميمه العام القادم بعد رصد نتائجه ومخرجاته.