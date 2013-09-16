«تعليم الرياض» تناقش تحديات الصحة النفسية في المجتمع المعاصر

دشن مساعد مدير التربية والتعليم للشؤون المدرسية بمنطقة الرياض حمد بن عبدالله الشنيبر، اللقاء التوعوي لإدارات الصحة المدرسية تحت عنوان "صحتنا النفسية والتحديات المعاصرة"، إنابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم.

وقال الشنيبر: "إننا نناقش موضوع يلامس كل فرد في المجتمع، وقد اهتم الاسلام بصحة الفرد وانفعاله وعواطفه ويوجد الكثير من الآيات والاحاديث التي تؤكد أهمية العناية بالنفس"، مشدداً على أن التطور العلمي والتقني الحالي بات يؤثر على الجميع.

وبدأت الجلسة الاولى بمحاضرة للاستاذ بكلية الملك فهد الأمنية الدكتور العقيد خالد الدخيل بعنوان "الظواهر السلبية في مجتمع الشباب السعودي من منظور أمني"، تلتها محاضرة للدكتور بمجمع الامل للصحة النفسية فهد المنصور تحت "التوازن النفسي في التكيف مع الضغوط".

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد الهادي استشاري الطب النفسي بكلية الطب محاضرة بعنوان "العلاج المعرفي السلوكي ودوره في علاج المشكلات النفسية في البيئة المدرسية"، إلى جانب محاضرة للدكتورة ربى عبدالمطلوب من قسم علم النفس بجامعة الملك سعود بعنوان "الالعاب الالكترونية و تأثيرها"، علاوة على ورشة عمل بعنوان "دور الارشاد النفسي في مدارس التعليم العام سيقدمها رئيس قسم الخدمات الارشادية بتعليم الرياض الدكتور عبدالرحمن الصالح، ومن ثم سيقدم رئيس قسم التوعية والتثقيف بمجمع الامل للصحة النفسية عبدالله العبيلي محاضرة بعنوان "مهارات الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية".