الشؤون الاجتماعية تمنح «رفاق حائل» أرضاً لإنشاء مركز التدريب

وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على منح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل (رفاق) قطعة ارض مساحتها 4000 متر مربع لإقامة مركز الجمعية للتدريب بفرعيه الرجالي والنسائي.

ونوه رئيس الجمعية الخيرية للأيتام بحائل المهندس سلمان بن جارالله الصوينع بما توليه القيادة الرشيدة وفقها الله من دعم ومؤازرة للعمل الخيري من خلال تشجيع ورعاية الجمعيات الخيرية بالوطن ..

مؤكدا إلى أن دور سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وراء ما تحقق للجمعية من مكاسب وقدرات مثنيا على دور واهتمام وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة في فرع الشئون بمنطقة حائل والمسئولين لكل ما يخدم متطلبات جمعيات المنطقة ومنها جمعية رفاق حائل.

وقال الصوينع ان الجمعية تسعى إلى خدمة المجتمع منوها إلى أهمية منح ارض بهذه المساحة يسهم في تقديم الخدمة بشكل أفضل لبرامج الجمعية من خلال إنشاء مركز للتدريب بفرعيه الرجالي والنسائي.

وأكد أن الجمعية تحرص على التواصل مع المجتمع والجهات ذات العلاقة منوها إلى أهمية المرحلة الحالية التي تعيشها الجمعية مشيرا إلى دور أمانة حائل والقائمين عليها ودعمها لجهود الجمعية ومسيرتها المباركة وثمن دور الدوائر الحكومية لدعمها المتواصل للجمعية.

فيما كشف المدير التنفيذي للجمعية سعود زيد النعام أن جمعية رفاق حائل أقرّت حزمة من المزايا والمشروعات الايجابية التي سوف ترى النور قريبا. وبين «ان الجمعية ستعمل على التنسيق مع أمانة حائل بعد موافقة الشئون الاجتماعية على منح الأرض المخصصة لإنشاء مركز التدريب للجمعية والتعاقد مع إحدى المؤسسات لتكون مركزا يعنى بالتدريب في احد المواقع الحيوية بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص».