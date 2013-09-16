‏ توقيع شراكة بين قطاعي صحي رفحاء والعويقيلة

وقع مدير القطاع الصحي والمشرف العام على مستشفى محافظة رفحاء المركزي عياد معيلي اتفاقية تعاون مشترك مع مدير القطاع الصحي والمشرف العام على مستشفى العويقيلة العام عطاالله غريب الدوخي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين وتبادل المنافع والخبرات فيما يخدم المرضى ويؤمن لهم الخدمات الطبية في أماكن وجودهم، والتي تعد الأولى بالمنطقة الشمالية، وتتركز أبرز بنود الاتفاقية على توفير الطبيب المتخصص للمريض في مكان إقامته والتدريب الفني المشترك بين القطاعين، وتوحيد السياسات والإجراءات، وتوفير الدعم والمساندة في حالات الطوارئ.

مدير قطاع العويقيلة الصحي عطا الله الدوخي قدم شكره لمدير قطاع رفحاء الصحي لما قدمه من تعاون في هذه الاتفاقية، مشيراً إلى ان مستشفى العويقيلة ينقصه العديد من التخصصات التي يحتاجها المريض والتي سيتم بإذن الله تغطيتها مع توقيع هذه الإتفاقية، مؤكداً في الوقت نفسه بأنه سيقدم للإخوة في محافظة رفحاء كل ما يمكنه وأنه سيعمل جاهداً لخدمة المرضى سواء في العويقيلة أو في رفحاء فالهدف واحد وهو رضا المريض.

كما كما بارك المعيلي خطوات هذا التعاون والذي جاء بموافقة من مساعد المدير العام للطب العلاجي بصحة المنطقة الشمالية الدكتور صالح الرويلي وأنه يعمل دائماً وأبداً من أجل المريض أياً كان موقعه.

وكان مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشمالية الدكتور محمد الهبدان قد بارك ما أبرم من اتفاقيات تخدم المستفيد وتعزز الشراكة والتناغم بين كافة القطاعات الصحية بالمنطقة لتحقيق أهدافها المرسومة على الوجه الأمثل ، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة التي تنشدها كافة المنظمات لتحقيق رغبات المستفيدين من خدماتها.