أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزارة الخارجية تقيم الحفل الختامي لمنتدى حوار الشباب السعودي- الإسباني وتستعرض مبادراته

Google+ Print
وزارة الخارجية تقيم الحفل الختامي لمنتدى حوار الشباب السعودي- الإسباني وتستعرض مبادراته وزارة الخارجية تقيم الحفل الختامي لمنتدى حوار الشباب السعودي- الإسباني وتستعرض مبادراته

    أقامت وزارة الخارجية أمس الحفل الختامي لفعاليات منتدى حوار الشباب السعودي الإسباني برعاية صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية, وحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ( الهيئة العليا للسياحة والآثار الراعية للمنتدى, ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي). وعرض الشباب السعودي المشارك في فعاليات المنتدى مجموعة من المبادرات المقترحة من جانبهم لتطوير وتنظيم الأنشطة المتصلة بالهوية والتراث العمراني في المملكة على المستويين الإقليمي الخليجي والدولي, وجاءت هذه المبادرات المقترحة التي تبلورت نتيجة للحوارات المكثفة والزيارات المتخصصة التي شهدها المنتدى وتناول موضوع الهوية العمرانية والمحافظة عليها كمحور رئيسي, وكان العمل على المبادرات المطروحة بناءً على مرئيات الشباب والفائدة التي تحققت لهم من مشاركتهم في المنتدى حيث عملوا على الأفكار المقترحة بعد عودتهم من المشاركة. وشملت المبادرات المطروحة خمس مبادرات هي مبادرة (أصالة) للحفاظ على الهوية العمرانية والتراث بدول مجلس التعاون, ومبادرة اللجنة العليا للحفاظ على الهوية والتراث العمراني, ومبادرة تأسيس موقع إلكتروني بالتعاون مع اليونسكو لتوثيق التراث العمراني والمواقع الأثرية حول العالم, ومبادرة إنشاء مجمع سكني للسفارة في مدينة دبلن بجمهورية إيرلندا. وحرص الشباب الذين عملوا على المبادرات المطروحة بتسليمها للجهة المعنية بها للاطلاع عليها والنظر في إمكانية تبنيها والاستفادة منها. وفي ختام الحفل شكر سمو مساعد وزير الخارجية المشاركين في المنتدى والمشرفين العلميين والمنسقين على ما قاموا به من جهد أسهم في نجاح فعاليات المنتدى، مقدماً شكره وتقديره للهيئة العليا للسياحة والآثار لرعاية هذا المنتدى. الجدير بالذكر أن منتدى حوار الشباب السعودي - الإسباني الذي عقد في شهر يونيو من العام الميلادي الحالي بمملكة إسبانيا هو ثامن منتدى يعقد ضمن سلسلة منتديات حوار الشباب السعودي الدولية والتي تنظمها وزارة الخارجية كامتداد لمبادرة حوار أتباع الديانات والثقافات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً