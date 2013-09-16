وزارة الخارجية تقيم الحفل الختامي لمنتدى حوار الشباب السعودي- الإسباني وتستعرض مبادراته

أقامت وزارة الخارجية أمس الحفل الختامي لفعاليات منتدى حوار الشباب السعودي الإسباني برعاية صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية, وحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ( الهيئة العليا للسياحة والآثار الراعية للمنتدى, ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي). وعرض الشباب السعودي المشارك في فعاليات المنتدى مجموعة من المبادرات المقترحة من جانبهم لتطوير وتنظيم الأنشطة المتصلة بالهوية والتراث العمراني في المملكة على المستويين الإقليمي الخليجي والدولي, وجاءت هذه المبادرات المقترحة التي تبلورت نتيجة للحوارات المكثفة والزيارات المتخصصة التي شهدها المنتدى وتناول موضوع الهوية العمرانية والمحافظة عليها كمحور رئيسي, وكان العمل على المبادرات المطروحة بناءً على مرئيات الشباب والفائدة التي تحققت لهم من مشاركتهم في المنتدى حيث عملوا على الأفكار المقترحة بعد عودتهم من المشاركة. وشملت المبادرات المطروحة خمس مبادرات هي مبادرة (أصالة) للحفاظ على الهوية العمرانية والتراث بدول مجلس التعاون, ومبادرة اللجنة العليا للحفاظ على الهوية والتراث العمراني, ومبادرة تأسيس موقع إلكتروني بالتعاون مع اليونسكو لتوثيق التراث العمراني والمواقع الأثرية حول العالم, ومبادرة إنشاء مجمع سكني للسفارة السعودية في مدينة دبلن بجمهورية إيرلندا. وحرص الشباب الذين عملوا على المبادرات المطروحة بتسليمها للجهة المعنية بها للاطلاع عليها والنظر في إمكانية تبنيها والاستفادة منها. وفي ختام الحفل شكر سمو مساعد وزير الخارجية المشاركين في المنتدى والمشرفين العلميين والمنسقين على ما قاموا به من جهد أسهم في نجاح فعاليات المنتدى، مقدماً شكره وتقديره للهيئة العليا للسياحة والآثار لرعاية هذا المنتدى. الجدير بالذكر أن منتدى حوار الشباب السعودي - الإسباني الذي عقد في شهر يونيو من العام الميلادي الحالي بمملكة إسبانيا هو ثامن منتدى يعقد ضمن سلسلة منتديات حوار الشباب السعودي الدولية والتي تنظمها وزارة الخارجية كامتداد لمبادرة حوار أتباع الديانات والثقافات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.