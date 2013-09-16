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نصائح طبية: مارس الرياضة قبل النوم مباشرة وبعد الاستيقاظ وخلال اليوم

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نصائح طبية: مارس الرياضة قبل النوم مباشرة وبعد الاستيقاظ وخلال اليوم نصائح طبية: مارس الرياضة قبل النوم مباشرة وبعد الاستيقاظ وخلال اليوم

أكد الدكتور صابر الغرباوى استشارى أمراض السمنة والنحافة والعلاج الطبيعى، أن ممارسة الرياضة قبل النوم مفيدة جدا، ويعتقد الكثير من الأشخاص أن الرياضة لا يجب ممارستها إلا فى بداية اليوم أو فى أثناء اليوم، ولكن لا يتقبل الكثيرون فكرة ممارسة الرياضة أو التمارين الرياضية فى نهاية اليوم وقبل توجه الشخص للنوم مباشرة.

ولكن فى حقيقة الأمر الرياضة والتمرينات الرياضية مهمة ومفيدة فى جميع الأحوال، فممارسة الرياضة عند الاستيقاظ من النوم مباشرة وقبل الخروج إلى العمل أو المدرسة يجعل الدم يسرى فى العروق ويساعد على تنبه الشخص وجعله أكثر حيوية ونشاطا، وممارستها أثناء اليوم يجعل الإنسان يستعيد نشاطه المفقود بعد التعرض لساعات من الإجهاد متواصلة.

أما ممارس الرياضة قبل النوم مباشرة ومع انتهاء اليوم، مهمة جدا ولها فوائد عديدة أهمها أنها تساعد الإنسان على النوم بشكل فيه راحة واسترخاء لا مثيل له، وتجعل الشخص بمنأى عن اضطرابات النوم المعروفة والأرق الشهير الذى يصيب أغلب البشر حتى بعد يوم عمل طويل، لأن الرياضة تساعد على استرخاء الجسم وأعضائه بعد استنفارهم الشديد للقيام بممارستها، مما يساعد على الاسترخاء والهدوء والرغبة الملحة فى النوم بشدة مما يجعل النوم جميلا وهادئا ودون أية مشاكل.

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