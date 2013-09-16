دراسة: اكتشاف أدوية تحد من إفراز بروتين "كمكى" المسئول عن البؤس

اكتشف العلماء فى الصين فى أحدث الأبحاث الطبية التى تتعلق بالأمراض النفسية، الجزء المسئول عن البؤس والتعاسة والاكتئاب، وهو ما يفتح الطريق أمام إمكانية تطوير أدوية مناسبة لمواجهته حسب ما جاء على "العربية نت".

> حيث وجدوا العلماء أن البروتين الذى يدعى "كمكى"، وهو المسئول عن موازنة نشاط الكالسيوم، يعمل على البعث بإشارات سلبية للدماغ عند زيادته مكوناً للاكتئاب.

> والجدير بالذكر أن العلماء أجروا اختبارات علمية على مجموعة من فئران التجارب، قاموا فيها بحقن أحد الفئران بكمية من "بروتين الكمكى"، ثم وضعوه داخل إناء مملوء بالماء إلى جانب فأر آخر سليم، لدراسة أفعاله.، حيث وجد العلماء أن الفأر المحقون "بروتين الكمكى" استسلم للغرق بعد دقيقتين، لكن الفأر الآخر السليم استمر فى محاولة النجاة من أجل بقائه.

> وفى النهاية يأمل العلماء فى المستقبل أن تساعد هذه الدراسة على التحكم بكمية هذا البروتين فى الدماغ من خلال عقاقير طبية تقلل من إفرازه حتى تنهى على الكآبة والاكتئاب.