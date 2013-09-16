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منظمة الصليب الأحمر تنظم ورشة إسعافات أولية بنقابة الصحفيين

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منظمة الصليب الأحمر تنظم ورشة إسعافات أولية بنقابة الصحفيين منظمة الصليب الأحمر تنظم ورشة إسعافات أولية بنقابة الصحفيين

نظمت منظمة الصليب الأحمر بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليوم دورة تدربية على الإسعافات الأولية لمجموعة من الصحفيين فى عدد من الصحف المختلفة تحت عنوان "السلامة الشخصية للصحفيين أثناء تغطية المظاهرات وأثناء النزاعات المسلحة "

عقدت الندوة بالدور الثالث بنقابة الصحفيين وبحضور عدد من أعضاء منظمة الصليب الأحمر وقال محمد محى مدير إدارة التدريب بالهلال الأحمر، إن الدورة التدريبية الهدف منها تدريب مجموعة من الصحفيين على الإسعافات الأولية المختلفة بداية من التعامل مع الأزمات القلبية، والانسداد المفاجئ لمجرى الهواءالتسمم، ،العض واللسعات واللدغات

يذكر أن منظمة الهلال الأحمر هى منظمة دولية نشأت عام 1911 كإحدى الجمعيات الوطنية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتتشكل الحركة الدولية من ثلاثة مكونات رئيسية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر

ويعمل الهلال والصليب الأحمر من خلال 7 مبادئ هى الإنسانية،عدم الانحيازية، الحياد، الاستقلالية، التطوعية، الوحدة، العالمية

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