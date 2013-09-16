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30% من المصابين بفيروس سى معرضون للإصابة بفيروس بى

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30% من المصابين بفيروس سى معرضون للإصابة بفيروس بى 30% من المصابين بفيروس سى معرضون للإصابة بفيروس بى

تعتبر أمراض الالتهاب الكبدى من الأمراض المنتشرة فى حيث تعدى نسبة الإصابة 20% تتنوع ما بين إصابة التهاب الكبدى بفيروس سى أو بى أو أى ويعتبر سى هو المشترك ويمثل أكثر الأمراض انتشارا
>حيث يقول الدكتور هشام أيوب أستاذ أمراض الكبد وعضو الجمعية الأوروبية لدراسة أمراض الكبد يعتبر الالتهاب الكبدى الفيروسى سى أكثر أمراض الكبد انتشاراً وتمثل الإصابة فى مصر بحوالى 13% وبالنسبة للالتهاب الكبدى الفيروسى بى فيصيب حوالى 4%.

وكثيرون منهم معرض للعدوى المشتركة بالفيروس الكبدى سى وبيونظراً لاشتراك الفيروسان سى وبى فى معظم طرق العدوى التى تتمثل فى عمليات نقل الدم أو مشتقاته أو المشاركة باستعمال الأدوات الشخصية مثل أمواس الحلاقة، فرش الأسنان أوأية آلات عليها دم شخص ملوث، تعاطى المخدرات بالحقن أيضا الإجراءات الجراحية أو عمليات الأسنان التى لا يتم تعقيم الأدوات الجراحية فيها بصورة صحيحة

والإصابة المشتركة بالفيروس الكبدى سى وبى أصبحت شائعة فهناك أكثر من20 – 30% من مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى سى معهم عدوى مشتركة من الالتهاب الكبدى الفيروسى بى

وأضاف أيوب أنه على الرغم من أن الفيروس الكبدى سى يقلل من نشاط فيروس بى إلا أن تواجدهما معاً يسرع عملية تليف الكبد ويزيد من نسبة الإصابة بسرطان الكبد إلى ضعفين أو ثلاثة من الإصابة بأى فيروس على حدة كما أن الإصابة المشتركة تقلل من نسب نجاح العلاج لكل عدوى. .

لذا ينصح هشام جميع مرضى الفيروس الكبدى سى بالتطعيم ضد الفيروس الكبدى بى وأيضا الأطباء المعالجين البدء فوراً فى علاج المريض مع المتابعة الجيدة فقد تلاحظ عند علاج أحد الفيروسات قد ينشط الفيروس الآخر ويتم علاج الإصابة المشتركة بالفيروس الكبدى سى وبى بحقن الإنترفيرون طويل المفعول الذى يعالج الفيروسين بالإضافة إلى أقراص الريبافيرين ومضادات فيروس بى.
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