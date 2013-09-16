توقيع 68 عقداً لتنفيذ مشاريع نقل بقيمة 5.6 مليارات ريال

مكة المكرمة: تحويل طريق جدة جازان الساحلي إلى طريق سريع

وقع وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أمس 68 عقداً ضمن مشاريع الوزارة المعتمدة هذا العام في مجال التنفيذ والصيانة والأعمال الكهربائية والدراسة والتصميم والحاسب الآلي بجميع مناطق المملكة مع شركات ومؤسسات وطنية، بقيمة إجمالية بلغت (5.595.570.833) ريالاً.

وأوضح في تصريح صحافي أمس أن المشاريع هي جزء من المشاريع التي اعتمدت في ميزانية العام الجاري والتي تم طرحها فور صدور الميزانية تمشياً مع أسلوب الوزارة في طرح المشاريع المعتمدة للمنافسة والتنفيذ في نفس العام الذي تعتمد فيه، مشيراً إلى أنه سيتم تباعاً توقيع عقود بقية المشاريع المعتمدة لهذا العام.

وأكد الدكتور الصريصري أهمية تنفيذ مشاريع الوزارة في الأوقات المحددة لها حسب العقود، مشدداً على أن الوزارة حريصة على تنفيذ مشاريعها حسب المدد المحددة لها في العقود وحسب المواصفات وأنها لن تتردد إطلاقاً في تطبيق النظام على كل من يثبت مخالفته ذلك.

وكان وزير النقل قد وقع في فترات سابقة عدداً من العقود تبلغ قيمتها الإجمالية 2.474.296.127 ريالاً ليصبح ما تم توقيعه حتى الآن 8.069.866.690.36 ريالاً.

ورفع وزير النقل الشكر للقيادة الرشيدة على ما يلقاه قطاع النقل من دعم ورعاية، سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته وأمنه وأمانه.

وفيما يلي قائمة بالمشاريع التي تم توقيع عقودها لصالح ستة مناطق:

* منطقة مكة المكرمة

- تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي إلى طريق سريع (الجزء الواقع بمنطقة مكة المكرمة) المرحلة الرابعة (50) كلم، استكمال تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي لطريق سريع مع أعمال إنارة وطرق خدمة (44) كلم بطولة 94 كلم، بمبلغ 325,6 مليون ريال، المقاول شركة مشاريع الوطن للانشاءات المحدودة.

- طريق (جدة/ مكة المكرمة) السريع المباشر (المرحلة الثانية) بطول 16 كلم بمبلغ 300 مليون ريال، المقاول شركة محمد العلي السويلم للتجارة والمقاولات.

- الأعمال التكميلية للطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان وحتى طريق مكة المكرمة/ المدينة المنورة (إنارة + حواجز خرسانية)، تجسيد التقاطعات على طريق شرق المطار بجدة (تقاطع مشروع الأمير فواز)، بطول 28 كلم، بمبلغ 101,7 مليون ريال، المقاول شركة عبر المملكة العربية السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك.

- استكمال ازدواج طريق بيشة/ رنية/ الخرمة حتى طريق الرياض/ الطائف بطول 23كلم بمبلغ 71,3 مليون ريال، المقاول شركة الفلاح للمقاولات.

- استكمال أعمال التقاطع للطريق المحاذي لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بمبلغ 20,5 مليون ريال، المقاول مؤسسة بن سمار للمقاولات.

- استكمال طريق البناة/ الداهن بطول (2,5) كلم، طريق الغالبية/ بطول (5) كلم، طريق الحمض بطول (5) كلم، طريق أم الدروب بطول (5) كلم بطول 17,5كلم بمبلغ 13,9 مليون ريال، المقاول شركة الفلق الدولية للتجارة والمقاولات.

- طريق قرية غريب وطلعة وناخس بطول (5) كلم، طريق الكر بطول (5) كلم بطول 10كلم بمبلغ 7,9 ملايين ريال، المقاول مؤسسة ممدوح سلطان نايف المطيري.

* منطقة المدينة المنورة

- استكمال طريق المدينة المنورة/ العلا/ تبوك السريع (المرحلة الثالثة) (الجزء الواقع بمنطقة المدينة المنورة) بطول 27 كلم بمبلغ 209,8 ملايين ريال، المقاول شركة المردوف للمقاولات.

استكمالات بعض الطرق (المجموعة التاسعة عشرة) وتشمل:

- ربط طريق فضلا/ جيدة (السطيح) بالضليعة (طريق الضليعة/ غزيلا الصوان/ قعرة عمودان/ قصير عمودان/ بير (17,67) كلم، استكمال المنتزه الوطني بصهرة (8)، استكمال طريق الصويدرة/ حزرة (17) كلم، استكمال طريق شميس/ ثرعه (22) كلم بطول 74,67 بمبلغ 75,6 مليون ريال، المقاول شركة روكي للتجارة والمقاولات.

- اصلاح المسار الحالي لطريق ينبع/ ينبع/ ينبع النخل (المرحلة الثانية)، بطول 30كلم، بمبلغ 44,5 مليون ريال، شركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات.

- استكمال تقاطع بين الدائري الثالث والفريش على طريق المدينة المنورة/ ينبع السريع بمبلغ 37,3 مليون ريال، المقاول شركة أجزالا للمقاولات المحدودة.

المدينة المنورة: استكمال المرحلة الثالثة من طريق المدينة العلا تبوك

* منطقة الرياض

الطرق الثانوية (المجموعة الخامسة) وتشمل:

- تنفيذ تقاطع عند مدخل جامعة اليمامة على طريق الرياض/ القصيم السريع، استكمال تقاطع وربط الدرعية وظهرة العودة بطريق صلبوخ مباشرة مع طريق الأبراج بمبلغ 194,6 مليون ريال، المقاول شركة الأومير للتجارة والمقاولات.

- استكمال الضلع الجنوبي الشرقي للطريق الدائري الثاني (تقاطعات/ طرق خدمة/ إنارة/ تصريف سيول) بطول 20كلم بمبلغ 140,6 مليون ريال، المقاول شركة أجزالا للمقاولات المحدودة.

الطرق الرئيسية (المجموعة الأولى) وتشمل:

- ازدواج المحول اللازم لربط الخرج بطريق الرياض/ الدمام السريع (المرحلة الثانية) (20)كلم، استكمال المحول اللازم لربط الخرج بطريق الرياض/ الدمام السريع (36)كلم، بطول 56 كلم بمبلغ 139,9 مليون ريال، المقاول شركة الروسان للمقاولات.

الطرق الثانوية (المجموعة السابعة) وتشمل:

-ازدواج طريق القويعية/ الرين/ الحريق (المرحلة الأولى) 50كلم (طريق زراعي)، استكمال طريق الرياض/ الرين/ بيشة (5) كلم بطول 5,5 كلم بمبلغ 126,6 مليون ريال، المقاول شركة الطرق للتجارة والمقاولات المحدودة.

الطرق الثانوية (المجموعة السادسة) وتشمل:

- ازدواج المحول الشمالي لوادي الدواسر (المرحلة الأولى) 20 كلم، استكمال المحول الشمالي لوادي الدواسر (10)كلم بطول 30كلم بمبلغ 69,8 مليون ريال، المقاول مؤسسة سعيد هادي الدوسري للمقاولات.

تقاطع جامعة شقراء

استكمالات بعض الطرق (المجموعة الخامسة والعشرون) وتشمل:

- استكمال طريق عشيرة/ جلاجل والأعمال التكميلية (12) كلم، الأعمال التكميلية لازدواج عشيرة/ حوطة سدير (1,5) كلم، ربط الخطامة بطريق الرياض القصيم السريع، استكمال الطرق الزراعية بشقراء (7) كلم واستكمال طريق خب الرضم بالزلفي (3)كلم، مجمع كسارات أم عاذر (9) كلم، مجمع خام الحجر الجيري بالصفرات (3)كلم بطول 35,5 كلم، بمبلغ 49,2 مليون ريال، المقاول شركة ابراهيم محمد المسعد بالتضامن مع مؤسسة أعمال الانشاءات الخليجية للمقاولات.

- استكمال ازدواج طريق حفيرة نساح (المرحلة الثانية) بطول 9,4 كلم بمبلغ 42,4 مليون ريال، المقاول شركة إبراهيم المسعد وشريكه للمقاولات بالتضامن مع مؤسسة أعمال الانشاءات الخليجية للمقاولات.

- تقاطع جامعة المجمعة بمبلغ 40,1 مليون ريال، المقاول مؤسسة الفلاح للمقاولات.

- الدعم الفني لمراجعة دراسات وتصاميم الطرق بمبلغ 30,3 مليون ريال، المقاول هارسون انترناشيونال.

- استكمال أعمال المحتوى الوثائقي للوزارة (المرحلة الثانية) بمبلغ 8,9 ملايي ريال، المقاول الجريسي لخدمات الكمبيوتر وأجهزة الاتصالات.

الطرق القصيرة (المجموعة السادسة) وتشمل:

- طريق قرية الابرقية بالسر بطول (4) كلم بطول 4,5 كلم، طريق قرية شوقة بطول (500)م، بطول 4,5 كلم، بمبلغ 2,2 مليون ريال، المقاول شركة الأميال الهندسي للمقاولات.

- إعداد المواصفات والشروط الفنية لوثائق المنافسة وإعداد الآلية والأسلوب لتأهيل المشغلين خلال عملية إدخال المنافسة في نقل الركاب بالحافلات بين المدن، بمبلغ 1,5 مليون ريال، المقاول تضامن مكتب سعود كونسلت مع شركة القطار الألمانية LRTC ومكتب تيم انترناشيونال.

* المنطقة الشرقية

- الطريق الذي يربط طريق الرياض/ الدمام السريع بطريق الظهران/ العقير/ سلوى مروراً بطريق الظهران/ بقيق، بطول 30كلم، بمبلغ 99,5 مليون ريال، المقاول شركة الجابر للنقل والمقاولات العامة.

- الأعمال المتبقية لازدواج طريق عريعرة/ الصرار/ النعيرية (الجزء الأول) بطول 83,2كلم بمبلغ 85,2 مليون ريال، المقاول مؤسسة راشد للمقاولات.

استكمالات بعض الطرق (المجموعة التاسعة) وتشمل:

- إعادة انشاء كوبري مدخل الهفوف الواقع عند العلامة الكيلو (100+279) على طريق الهفوف/ الرياض، استكمال الأعمال التكميلية لطريق الاحساء/ بقيق/ الظهران، بمبلغ 83,9 مليون ريال، المقاول شركة شيد المحدودة.

الطرق الثانوية (المجموعة الخامسة) وتشمل:

- ازدواج طريق الخالدية (2) كلم، تنفيذ جسر على طريق شاطئ نصف القمر عند تقاطعه مع طريق الخالدية، بطول 2كلم، بمبلغ 80,7 مليون ريال، المقاول شركة شيد المحدودة.

- الأعمال المتبقية لاستكمال ازدواج طريق عريعرة/ الصرار/ النعيرية (الجزء الأول) بمبلغ 56,8 مليون ريال، المقاول مؤسسة راشد للمقاولات.

- ربط طرق المخطط الزراعي بالبريقا بالطريق الدائري بالاحساء بطول 4كلم، بمبلغ 3 ملايين ريال، المقاول شركة شبكة الطرق للمقاولات.

* منطقة القصيم

استكمالات بعض الطرق (المجموعة التاسعة عشرة) وتشمل:

- استكمال تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله والملك خالد بالاضافة إلى بعض الحمايات والأعمال، تقاطع طريق الأربعين وتقاطع الطرفة مع طريق الملك فهد، بمبلغ 413,3 مليون ريال، المقاول شركة رواف سليمان الرواف وشركاه للتجارة والمقاولات.

استكمالات بعض الطرق (المجموعة العشرون) وتشمل:

- استكمال محول عنيزة الداخلية، استكمال طريق عنيزة/ المطار القديم (5) كلم، استكمال المحول الجنوبي الغربي في عنيزة (تقاطع طريق زامل السليم)، تنفيذ طريق مزدوج من محول عنيزة إلى روضة مساعد بطول 5كلم بمبلغ 189 مليون ريال، المقاول شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات.

- استكمال طريق القصيم/ مكة المكرمة المباشر (الجزء الواقع بمنطقة القصيم) المرحلة الثالثة، بطول 60 كلم بمبلغ 142,8 مليون ريال، المقاول مؤسسة الفلاح للمقاولات.

الطرق الثانوية (المجموعة التاسعة) وتشمل:

- الطريق الدائري لمحافظة الرس (المرحلة السادسة) تقاطع، ازدواج طريق الرس/ النبهانية/ البتراء (المرحلة الثانية) 15كلم، ازدواج محول البدائع (المرحلة الأولى) 15كلم، معبر الأفهيد بطول 30كلم، بمبلغ 103,1 ملايين ريال، المقاول شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات.

- نظافة مبنى إدارة الطرق والنقل بمبلغ 1,1 مليون ريال، المقاول مؤسسة عبدالإله محمد الشريدة للتجارة والمقاولات.

* منطقة عسير

الطرق الثانوية (المجموعة السابعة) وتشمل:

- ازدواج خميس مشيط بيشة 40 كلم وازدواج طريق صفية/ رغوة/ الشقيق/ يعري بطول (30)كلم (المرحلة الثانية) 25كلم، استكمال ازدواج طريق بيشة/ رنية (16)كلم، بطول 111كلم، بمبلغ 148,1 مليون ريال، المقاول مؤسسة بن سمار للمقاولات.

- استكمال المرحلة الأولى من الطريق الرديف الشمالي لطريق أبها/ خميس مشيط بطول 12كلم، بمبلغ 119,4 مليون ريال، المقاول مؤسسة بن جارالله للتجارة والمقاولات.

- حمايات لطريق الفرشة الخايع حتى اسفل ردوم بطول (19,2) كلم مع وصلة طريق البقعة/ جبل عدن المتفرع من طريق البربوعة بطول (4,07) كلم/ ووصلة مرسلة التلفزيون (المرحلة الأولى) 1,27كلم بطول 24,5كلم، بمبلغ 90 مليون ريال، المقاول شركة العيوني للاستثمار والمقاولات.

الطرق الثانوية (المجموعة السادسة) وتشمل:

- النماص الفرعة مصنع الاسمنت (النماص بيشة) 8 كلم (المرحلة الأولى)، استكمال طريق سبت العلاية طلالة قطبة القوباء وطريق الفرعة المحالة القوباء 31 كلم، بطول 39كلم، بمبلغ 79,1 مليون ريال، المقاول مؤسسة بلكس للمقاولات العامة.