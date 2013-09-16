الربيعة: زيادة دعم «التخصصات الصحية» إلى 70 مليون ريال

لدينا كافة الاستعدادات في موسم الحج لمكافحة الأوبئة

كشف وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة عن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على زيادة الدعم السنوي لميزانية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ليصبح 70 مليون ريال سنوياً ولمدة ثلاث سنوات.

قال الوزير في تصريح صحافي عقب تدشينه أمس للمبنى الإداري والمكتبي الجديد للهيئة السعودية للتخصصات الصحية في محافظة جدة إن القطاعات الصحية الحكومية أو الخاصة تعول على الهيئة للتخصصات الصحية في البرامج التدريبية التي سوف تساهم في توطين الوظائف في كافة القطاعات الصحية ووجود 60 تخصصاً سواء كان عاماً أو فردياً سوف يساعد على نقل هذه التخصصات بكافة أنحاء المملكة في قطاعيها الخاص والعام. وأكد د.الربيعة أن وزارة الصحة خلال موسوم الحج لديها الاستعدادات الكافيه لمكافحة الأوبئة ومحاربتها، مستدلاً بنجاح موسم العمرة في عدم وجود أمراض معدية أو خطيرة ولله الحمد بين المعتمرين.

من جهته أكد الأمين العام للهيئة البروفيسور الصائغ انَّ هذا المشروع يُعتبرُ إضافةً متميزةً في مسيرةِ عملِ الهيئةِ ودورها الرياديِ في خدمةِ الممارسينَ الصحيين في جميعِ مناطقِ ومحافظاتِ المملكةِ وخاصةً في منطقةِ مكةَ المكرمة وجدة الأمرُ الذي سينعكسُ بإذنِ اللهِ على تطويرِ الأداءِ المهنيِ في مجالِ التخصصاتِ الصحيةِ المختلفةِ ، كما انَّ هذا الفرع سيقدمُ خدماته للممتحنينَ ، حيثُ خُصصت قاعةٌ لامتحانِ الهيئةِ الالكترونيِ الذي تقدمهُ برومتريك العالمية بالإضافةِ إلى الجزءِ الخاصِ بامتحانِ (USMLE) كما تم تخصيصُ مكاتبَ لإجراءاتِ التوثيقِ والتأمينِ بهدفِ تقديمِ خدماتٍ متكاملةٍ إضافةً إلى أنهُ قد تمَ الانتهاءُ من الربطِ الإلكترونيِ بين المقرِ الرئيسيِ للهيئة ِوفرع الهيئةِ في محافظةِ جدة. وفي نهاية الحفل تسلم وزير الصحة هدية تذكارية بهذه المناسبة من الامين العام البروفيسور عبدالعزيز الصائغ. وقام الوزير ورئيس مجلس الامناء ويرافقه الامين العام واعضاء مجلس الأمناء بعد ذلك بجولة على المبنى الجديد، واستمع لشرح وافٍ من الامين العام المساعد للشؤون الادراية والمالية الاستاذ زاهر البارقي، عما يحتويه هذا المبنى الذي صمم بأعلى المعايير والتجهيزات الحديثة، كما انه صمم بآليات المباني الذكية.