صفحة على “تويتر” للمطالبة بطرد القرضاوي من الكويت

دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالدول العربية وخاصة “مصر والامارات” صفحة بعنوان “اطردوا القرضاوي من الكويت” بعد استقبال الشيخ عبدالله المعتوق مستشارفي الديوان الاميري رئيس الهيئة الخيرية العالمية الاسلامية للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .

وهاجم نشطاء الامارات الحكومة الكويتية بعد استقبالها للقرضاوي ، قائلين ” بعد استقبال الحكومة الكويتية للقرضاوي الذي يسىء بشكل دائم للأمارات عار علينا ان ندافع بعد اليوم عن هذه الحكومة ” ، مضيفين ” القرضاوي يجب طرده ، و غير مرحب فيه اطردوه أنه يحرض علي الفتن ” ، وطالب أخر ” يا شعب الكويت اخرجو هذا العميل ، وجودة خطر كبير” .

وتساءل آخر ” أين الحكومة من دخول القرضاوي هل حكومة الكويت نايمة ؟ ، هل حكومة لا تخجل هل وزارةالداخلية لا تعلم؟ ” ، وتساءل آخر ” كيف لكم أن تستضيفوا شخص يبث السموم أينما تواجد ويفرق الشعوب ويعيش علي دماء العرب اطردوه من الكويت ” .

وطالب آخريين ” أطردوا القائمين والمسئولين بالهيئة الخيرية لدعوتهم القرضاوي راح زمن العزة والهيبة وجات ناس ما تختشى العيبة ” .

فيما دافع عدد قليل من النشطاء الكويتيين عن الشيخ القرضاوي قائلين ” ياهلا وغلا القرضاوي نورت الكويت أهلاً وسهلاً ، وماعليك من كلام أتباع السيسي بالكويت هؤلاء حفنه بسيطه لاتهتم لهم ” ، وأضاف أخر ” الشيخ القرضاوي ينحط على الراس يقف مع الشعوب بس في ناس مايعجبهم الا الي يقف في صف الحكام ” .

يذكر أن الداعية الدكتور يوسف القرضاوي وصل إلى دولة الكويت أمس بدعوة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية لحضور الاجتماع ربع السنوي لمجلس ادارة الهيئة المكون من 21 شخصية برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عبدالله المعتوق.