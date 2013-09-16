شعراء من ثمان محافظات في صالون الشاعرة فاتن متولي في احتفالية في حب مصر بورسعيد

في أمسية شعرية رائعة بنادي الطفل بحي العرب اجتمع عشرات الشعراء من ثمان محافظات للاحتفال بأمسية جميلة و رائعة تدفقت فيها كلمات الحب و الإعجاب لمصر و انساب روحانيات و عمق و عبق تاريخها من اجلها مصر التي في خاطر ي و انتقد فيها الشعراء نظام الإخوان . الأمسية كانت بعنوان مصر التي في خاطري … احتفالية في حب مصر و الذي استضافه الصالون الأدبي للشاعرة فاتن متولي التي ألقت أبيات شعرية بين كل فقرة و الاخري.

شارك في الاحتفالية شعراء من ثمان محافظات بورسعيد و المنصورة و كفر الشيخ و القاهرة و مرسي مطروح و الإسماعيلية و شمال سيناء و البحيرة . و بدا الشاعر مصباح المهدي بكلمات عن احتلال أمريكا للعراق و الخوف علي سوريا و تبعه الشاعر علاء الاشعل الذي القي أشعار عن تجريه حب عاشها بنفسه بكلمات دفء و حب ثم الشاعر صفي الدين ريحان عن ( قارة أفريقيا) ووصفه بعشقه لها .

بينما القي شاعر البحيرة برهان منير عن ارض الكنانة و ماهر عبد الواحد عن أبيات باسم ( سرقت ثورة )و الدكتور مصطفي زيد قصيدة بعنوان ( أنا مش ملاك ) و فتحي نجم القي أبيات بعنوان ( زادت الدموع) انتقد فيها حكم الإخوان.و استغل الاديب الشاب محمد عبد الروؤف الفرصة و قام بتوزيع ديوانه بعنوان ( العشم ) عن مجموعة دوواين .

و في نهاية الأمسية وزعت الشاعرة فاتن متولي شهادات تقدير للحضور من الشعراء الذي استجابوا لدعوتها للأمسية في حب مصر .