أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شعراء من ثمان محافظات في صالون الشاعرة فاتن متولي في احتفالية في حب مصر بورسعيد

Google+ Print
شعراء من ثمان محافظات في صالون الشاعرة فاتن متولي في احتفالية في حب مصر بورسعيد شعراء من ثمان محافظات في صالون الشاعرة فاتن متولي في احتفالية في حب مصر بورسعيد

في أمسية شعرية رائعة بنادي الطفل بحي العرب اجتمع عشرات الشعراء من ثمان محافظات للاحتفال بأمسية جميلة و رائعة تدفقت فيها كلمات الحب و الإعجاب لمصر و انساب روحانيات و عمق و عبق تاريخها من اجلها التي في خاطر ي و انتقد فيها الشعراء نظام الإخوان . الأمسية كانت بعنوان مصر التي في خاطري … احتفالية في حب مصر و الذي استضافه الصالون الأدبي للشاعرة فاتن متولي التي ألقت أبيات شعرية بين كل فقرة و الاخري.

شارك في الاحتفالية شعراء من ثمان محافظات بورسعيد و المنصورة و كفر الشيخ و القاهرة و مرسي مطروح و الإسماعيلية و شمال سيناء و البحيرة . و بدا الشاعر مصباح المهدي بكلمات عن احتلال أمريكا للعراق و الخوف علي سوريا و تبعه الشاعر علاء الاشعل الذي القي أشعار عن تجريه حب عاشها بنفسه بكلمات دفء و حب ثم الشاعر صفي الدين ريحان عن ( قارة أفريقيا) ووصفه بعشقه لها .

بينما القي شاعر البحيرة برهان منير عن ارض الكنانة و ماهر عبد الواحد عن أبيات باسم ( سرقت ثورة )و الدكتور مصطفي زيد قصيدة بعنوان ( أنا مش ملاك ) و فتحي نجم القي أبيات بعنوان ( زادت الدموع) انتقد فيها حكم الإخوان.و استغل الاديب الشاب محمد عبد الروؤف الفرصة و قام بتوزيع ديوانه بعنوان ( العشم ) عن مجموعة دوواين .

و في نهاية الأمسية وزعت الشاعرة فاتن متولي شهادات تقدير للحضور من الشعراء الذي استجابوا لدعوتها للأمسية في حب مصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا