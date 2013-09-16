مقتل وإصابة 22 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة فى منطقة المشتل شرقى بغداد

أعلن مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم أن 22 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة فى منطقة المشتل شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة كانت فى شارع المطبك بمنطقة المشتل، انفجرت مساء اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 بجروح متفاوتة.

وأضاف، أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية شهدت اليوم سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.