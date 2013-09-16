وزير المواصلات الليبى يؤكد أن قضية الناقلة الليبية باليونان فى طريقها للحل

أكد وزير المواصلات والنقل الليبى عبد القادر محمد العايب أن موضوع الناقلة "الهانى" المحتجزة لدى اليونان، أوشك على الحل من قبل الطرفين بعد إنهاء معظم الخلافات حول احتجازها. جاء ذلك عقب استقبال وزير المواصلات الليبى اليوم الأحد سفير اليونان لدى ليبيا كيرياكوس أميريديس.

ومن جانبه، أكد سفير اليونان لدى ليبيا كيرياكوس أميريديس، أهمية العمل لدعم العلاقات بين البلدين وتنميتها وتطويرها انطلاقا من الروابط الوطيدة والتاريخية التى تربط البلدين الصديقين.

وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة علاقات التعاون الثنائى، خاصة وضع الناقلة الليبية "الهانى" التى تم احتجازها باليونان وشرح بعض جوانب هذه الخلافات. تجدر الإشارة إلى أن السلطات اليونانية كانت قد أعلنت أن هناك مستحقات متأخرة على الناقلة الليبية "الهانى".