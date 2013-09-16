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ممثل حماس بلبنان :علاقتنا بحزب الله تأثرت قليلا بالأزمة السورية

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ممثل حماس بلبنان :علاقتنا بحزب الله تأثرت قليلا بالأزمة السورية ممثل حماس بلبنان :علاقتنا بحزب الله تأثرت قليلا بالأزمة السورية

اعترف ممثل حركة "حماس" فى لبنان، على بركة، بأن "علاقة حماس بـ"حزب الله" تأثرت قليلا بالأزمة السورية، ولكنه قال إنها لم تتأثر كثيرًا ولم تصل لحد القطيعة فهى علاقة ثابتة ومستمرة، موضحًا فى الوقت ذاته، أن هذه العلاقة لم تتأثر بالوضع المصرى.

وقال ممثل حماس بلبنان، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، "إننا على تواصل دائم مع حزب الله، ونتشاور بما يجرى فى المنطقة، وننصح بعضنا بعضًا فى بعض المسائل الخلافية، ولكن هذا لا يعنى أن تصل الأمور إلى القطيعة".

وأكد بركة، أنه "لا يوجد شخص فى حماس له علاقة بأى أعمال إرهابية أو تخريبية فى لبنان"، مشددًا على " أننا لن نسمح بأن تستخدم المخيمات الفلسطينية لضرب السلم الأهلى فى لبنان"، قائلا "إننا نعتبر أمن المخيمات والضاحية هو أمن واحد".

وأضاف "أننا نعتقد أن أمامنا معركة قادمة مع العدو الصهيونى، وهذه المعركة بحاجة إلى توحيد جهود كل أبناء الأمة المخلصين".

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