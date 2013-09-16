«التعليم العالي»: قبول 274 طالباً وطالبة في خطة شواغر البعثات

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي راشد النويهض، عن أسماء 274 طالبا وطالبة تم قبولهم في خطة شواغر البعثات للعام الدراسي 2013/ 2014، مبينا أن الوزارة انتهت من المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة البعثات السنوية.> واوضح النويهض، أنه تم قبول جميع المتقدمين المستوفين للشروط في جميع التخصصات التي حددها الطلبة ومختلف الدول، داعيا اياهم لمراجعة وزارة التعليم العالي لاستكمال اجراءات الابتعاث... وفي ما يلي أسماء المقبولين:

• احمد بهاء عبدالقادر الابراهيم - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • أحمد حمد احمد غانم جاسم الدبوس - طب بشري - - المملكة المتحدة

> • احمد حمدان زايد الحربي - هندسة كهربائية - أميركا

> • احمد سعد عبدالعزيز الخميس - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • احمد سعدي زيد الجباري - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • احمد طارق رشيد العطار - إعلام - أميركا

> • احمد عبدالرحمن فاضل العازمي - إعلام - أميركا

> • احمد فاضل محمد الهبيدة - هندسة مدنية - أميركا

> • احمد محمد مرزوق سلامة - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • اسامة حزام القفيلي المطيري - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • اسراء نايف رباح الرشيدي - هندسة ميكانيكية - المملكة المتحدة

> • اسرار حمد منصور الدوسري - هندسة ميكانيكية - المملكة المتحدة

> • اسماء غازي سعيد محمد - هندسة بترول - المملكة المتحدة

> • اشراق سمير سيد جواد بهبهاني - هندسة مدنية - أميركا

> • البدر عبدالناصر عبدالرحيم فخرو - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • امينة عادل جواد ميرزا - إدارة نظم المعلومات - أميركا

> • انفال سليمان احمد عبدالملك - طب بشري - المملكة المتحدة

> • انفال نايف رباح الرشيدي - هندسة بترول - المملكة المتحدة

> • انوار نوري جاسم القطان - إعلام - أميركا

> • أحمد بدر محمد حسين - نظم المعلومات الجغرافية - أميركا

> • أحمد سلمان عبدالله الراشد - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • أحمد عدنان روضان جودة - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • أحمد عوض عويض الديحاني - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • أحمد فهد ناصر العتيبي - إعلام - أميركا

> • أحمد محمد صالح سلمان - إدارة اعمال / اقتصاد - أميركا

> • أحمد منصور محمد حسين - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • أروي عدنان حسين الفيلكاوي - هندسة بترول - المملكة المتحدة

> • أريج فهد محمد العتيبي - هندسة مدنية - المملكة المتحدة

> • أسامة حسين علي العيسى - إعلام - أميركا

> • أنفال جاسم راضي القطان - هندسة بترول - المملكة المتحدة

> • بتول حسن حسين مراد ابراهيم محمد - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • بحر عبدالهادي حسين المتروك - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • بدر عبدالقادر خالد العمر - إعلام - أميركا

> • بدر عراك عنتر الظفيري - اقتصاد - استراليا

> • بدر مرزوق داوود البدر - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • براك هشام عبدالملك النوري - إعلام - أميركا

> • بزة سالم مهوس السعيدي - هندسة طبية - المملكة المتحدة

> • بندر متعب محماس الدوسري - إدارة الاعمال / التسويق - أميركا

> • تومان سعد مسير الشمري - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • ثامر محمد ثامر العتيبي - هندسة مدنية - أميركا

> • جاسم حيدر حسن العبيدلي - إدارة اعمال / لوجيستيات - استراليا

> • جاسم محمد حميد الصبر - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • جاسم محمد طاهر القطان - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • جراح سلمان كعيران الدلماني - إدارة الاعمال /المشاريع الصغيرة - أميركا

> • جراح عبدالعزيز سعود الشمري - هندسة مدنية - أميركا

> • حسن ابراهيم محمد بوشهري - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • حسن جاسم محمد المهنا - إعلام - أميركا

> • حسن علي حسن المعيلي - طب بشري - المملكة المتحدة

> • حسن عمار ابراهيم جمال - هندسة مدنية - أميركا

> • حسين حامد عبدالنبي الاربش - إدارة اعمال / لوجيستيات - استراليا

> • حسين خالد غلوم حسين - هندسة مدنية - أميركا

> • حسين عباس حسين نزر - إعلام - أميركا

> • حسين وليد عبدالله السعيد - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • حسين يحيى عبدالرسول ملا يوسف - هندسة مدنية - أميركا

> • حمد احمد حمد الخضر - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • حمد أحمد ناصر السنعوسي - إعلام - أميركا

> • حمد سالم عبدالهادي الجبعة - إدارة اعمال / اقتصاد - أميركا

> • حمدان لفا محمد المطيري - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • حمود دخيل أحمد العنجري - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • حوراء عيسى حيدر سراج - طب بشري - المملكة المتحدة

> • حيدر محمد عبود المنصور - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • خالد راشد سعد الخرافي - إدارة الموارد البشرية - جمهورية ايرلندا

> • خالد راشد ناصر العتيبي - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • خالد صبر خالد العنزي - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • خالد فيصل سعيد سالم - إعلام - أميركا

> • خالد محمد جديع العجمي - هندسة بترول - أميركا

> • خالد نبيل محمد بورسلي - إعلام - أميركا

> • خالد وليد يوسف الشريدة - إدارة الاعمال /المشاريع الصغيرة - أميركا

> • دانة سامي يوسف الاسد - طب بشري - المملكة المتحدة

> • دانة عبدالله محمد الفيلكاوي - هندسة طبية - المملكة المتحدة

> • دانة محمود جاسم الفيلكاوي - إدارة الاعمال /المشاريع الصغيرة - أميركا

> • دعيج احمد يوسف الطويل - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • ذكري احسان عبدالعزيز العويش - هندسة بترول - أميركا

> • راشد سعد ضيدان الهاجري - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • راشد عادل راشد الراشد - إدارة الموارد البشرية - جمهورية ايرلندا

> • راشد فهد سعد البوص - إعلام - أميركا

> • راكان ثويني ابراهيم العبدالله - قانون - المملكة المتحدة

> • راكان جبيع هادي العجمي - هندسة مدنية - أميركا

> • رتاج أحمد عبدالله البغلي - هندسة بترول - أميركا

> • ريان يوسف علي حسين - هندسة مدنية - المملكة المتحدة

> • ريم راشد سليمان الرشيدي - هندسة كيميائية - أميركا

> • ريم ناصر شليويح العتيبي - هندسة بترول - أميركا

> • زهراء علي عبدالحميد المحمد علي - صحة البيئة - جمهورية ايرلندا

> • زهراء محمد علي تقي ابل علي - إعلام - أميركا

> • زينب عبدالرزاق عبدالله بلوشي - إدارة نظم المعلومات - جمهورية ايرلندا

> • زينب عبدالناصر محمد بوشهري - طب بشري - المملكة المتحدة

> • زينب محمد حسين حسين - - إعلام - المملكة المتحدة

> • زينب محمد عيسى الصفار - هندسة مدنية - أميركا

> • سالم ماطر سالم العلاطي - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • سامي نبيل ابراهيم الربيعة - هندسة كمبيوتر - أميركا

> • سعد سلمان ابراهيم العتيبي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • سعد مبارك فهد الزعبي - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • سعود عبدالعزيز عبدالمجيد فرج - هندسة معمارية - أميركا

> • سلطان عبدالله ناصر العجمي - علم البستنة - أميركا

> • سلطان علي راشد العنزي - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • سلوى بدر سالم الهاجري - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • سليمان عدنان سليمان بورسلي - إدارة الاعمال /المشاريع الصغيرة - أميركا

> • سوسن فاضل حسن الحرز - طب بشري - المملكة المتحدة

> • سيد علي نجيب سيد علي الموسوي - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • شدن فهد جاسم الفوزان - طب بشري - المملكة المتحدة

> • شيماء وليد ابراهيم الانصاري - هندسة بترول - أميركا

> • صالح جاسم محمد الرشيدي - هندسة مدنية - أميركا

> • صالح راشد صالح الهاجري - هندسة بترول - أميركا

> • صالح سلطان صالح العنزي - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • صالح عبدالواحد عبدالخضر الخباز - علم الجزيئات الحسابية - أميركا

> • صالح فيصل نشمي العجمي - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • صالح مبارك شافي العجمي - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • صالح محمد صالح سلمان - إدارة اعمال / اقتصاد - أميركا

> • صقر حسين محمد العنزي - هندسة بترول - أميركا

> • صقر عادل علي العصيمي - إعلام - أميركا

> • ضاري احمد علي عثمان - إدارة الاعمال / التسويق - أميركا

> • ضحى نايف رباح الرشيدي - هندسة بترول - المملكة المتحدة

> • طلال سعد سليمان العنزي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • طلال محمد شمروخ الشمروخ - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • طيبة محمد حسين عيدان - هندسة معمارية - أميركا

> • عادل احمد عواد السعيد - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • عادل عبدالرحمن مجبل المطيري - هندسة بترول - أميركا

> • عبدالرحمن رياض جاسم الخليفة - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • عبدالرحمن بدر قضيان العازمي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • عبدالرحمن تركي عبدالله النويهض - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • عبدالرحمن خالد عبدالرحمن عبدالله العلي - هندسة كيميائية - أميركا

> • عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن محمود - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • عبدالرحمن عبدالله هويران الصليلي - هندسة مدنية - أميركا

> • عبدالرحمن فلاح خالد المطيري - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • عبدالرحمن مبارك محمد عشيبان - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • عبدالرزاق هزاع خلف الفهيد - إدارة الموارد البشرية - جمهورية ايرلندا

> • عبدالعزيز خالد علي مبارك - إعلام - أميركا

> • عبدالعزيز سعود عبدالعزيز حسين فرج - إعلام - أميركا

> • عبدالعزيز شافي فهد بوعجيم - إدارة اعمال / لوجيستيات - استراليا

> • عبدالعزيز عمر سليمان عبداللطيف العبدالله - إعلام - أميركا

> • عبدالعزيز محمد خالد الرشيدي - هندسة مدنية - أميركا

> • عبدالله اسامة شريف محمد الصديقي - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • عبدالله تركي شافي الدجين المطيري - هندسة مدنية - أميركا

> • عبدالله جاسم محمد الراجحي - نظم المعلومات الجغرافية - أميركا

> • عبدالله جاسم محمد المياس - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • عبدالله سعد جظعان العازمي - إعلام - المملكة المتحدة

> • عبدالله سعد عبدالله الحميدان - علم البستنة - أميركا

> • عبدالله شهاب عبدالله بوكبر - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • عبدالله علي عبدالله القاسم - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • عبدالله علي محمد العجمي - نظم المعلومات الجغرافية - أميركا

> • عبدالله فالح عبدالهادي الحجيلان - إدارة الاعمال / التسويق - أميركا

> • عبدالله مبارك محسن الحربي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • عبدالله محمد عبدالله القلاف - إعلام - أميركا

> • عبدالله محمد محسن المطيري - إعلام - أميركا

> • عبدالله مسلط قويعان الشريف المطيري - هندسة كهربائية - أميركا

> • عبدالله ناصر منصور مسافر - إعلام - المملكة المتحدة

> • عبدالله هاني عبدالعزيز جمال - إدارة الاعمال / التسويق - أميركا

> • عبدالمحسن فاضل عيسى بوعباس - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • عبدالملك هشام عبدالعزيز العثمان - إعلام - أميركا

> • عبدالهادي فراج مانع العجمي - قانون - المملكة المتحدة

> • عبدالوهاب زياد يوسف القضيبى - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • عبدالوهاب صالح عبدالوهاب الصالح - طب بشري - المملكة المتحدة

> • علي فهد علي المطيري - هندسة مدنية - أميركا

> • علي بدر لفتة الضفيري - طب بشري - المملكة المتحدة

> • علي حبيب حسين الدشتي - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • علي حسن علي الخياط - هندسة كيميائية - أميركا

> • علي حسين منديل المنديل - العلاج الطبيعي - استراليا

> • علي راشد محمد العسكري - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • علي عبدالخالق عبدالله العطوان - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • علي عبدالرزاق علي الدوسري - إعلام - أميركا

> • علي عبدالله علي الصدى - إعلام - أميركا

> • علي عبدالناصر حسين علي - هندسة كيميائية - أميركا

> • علي يعقوب عبدالله العطار - إعلام - أميركا

> • علي يوسف رمضان ملا علي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • عمار عدنان عبد العزيز أحمد - صيدلة - نيوزيلندا

> • عمر حميد كاظم ضاحي - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • عمر سعد متعب المطيري - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • عمر مشعل نوح العصيمي - هندسة كيميائية - أميركا

> • عمران محمد علي السالم - إعلام - المملكة المتحدة

> • غازي فايز غازي العنزي - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • غانم سالم ذياب العلاطي - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • فارس محمد عبد الكريم المشوطي - نظم المعلومات الجغرافية - أميركا

> • فارس هادي عويضة العجمي - علم البستنة - أميركا

> • فاطمة عادل سالم الحبيل - أداب / لغة إنكليزية - استراليا

> • فاطمة مهدي حسين حيدر - هندسة كيميائية - المملكة المتحدة

> • فاطمة عبدالله احمد الصابري - طب بشري - المملكة المتحدة

> • فاطمة نايف علي الفيلي - الهندسة الكهربائية والالكترونية - المملكة المتحدة

> • فجر سعد حبيب الحسن - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • فراج ضويحي شمروخ السبيعي - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • فراس فؤاد عبدالله دشتي - إعلام - أميركا

> • فلاح بدر هيف الحجرف - طب بشري - المملكة المتحدة

> • فلاح سعد فهد العازمي - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • فلاح مشعل خليف ابو عدل - إعلام - المملكة المتحدة

> • فهد خالد عزيران الحجيلان - إدارة نظم المعلومات - أميركا

> • فهد سالم فهد العجمي - هندسة بترول - أميركا

> • فهد سعد جزال الشمري - هندسة مدنية - أميركا

> • فهد شافي سعود الدوسري - طب بشري - المملكة المتحدة

> • فهد عبدالرحمن علي العبدالالة - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • فهد عبدالسلام خالد الحقان - هندسة كهربائية - استراليا

> • فهد فراج شريدة الديحاني - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • فهد مجبل حمود المطيري - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • فهد مساعد محمد المطيري - هندسة بترول - أميركا

> • فواز فهد سالم العازمي - هندسة كهربائية - أميركا

> • فواز محمد راشد الهاجري - إدارة اعمال / اقتصاد - أميركا

> • فيصل حسين قنعص العازمي - إعلام - أميركا

> • كوثر حبيب حجي طاهر الرامزي - طب بشري - المملكة المتحدة

> • لولوة خالد محمد المعتوق - علم الوراثة والمعلومات الحيوية - جمهورية ايرلندا

> • لولوة احمد محمد البحر - قانون - المملكة المتحدة

> • لولوة وائل محمد الحشاش - طب بشري - المملكة المتحدة

> • ماجد هاشم سيد هاشم - طب بشري - المملكة المتحدة

> • مبارك احمد تركي النويهض - إعلام - أميركا

> • مبارك محمد سعود المتلقم - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • مبارك ناصر هديان العجمي - إعلام - أميركا

> • متعب سعد متعب المطيري - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • مجبل بدر مجبل الجدعي - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • محمد ابراهيم عبدالوهاب النصف - إعلام - أميركا

> • محمد احمد سالم الشمري - إعلام - أميركا

> • محمد احمد عبدالكريم اليعيش - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • محمد أحمد هذال المزيد - هندسة مدنية - أميركا

> • محمد بدر محمد البادي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • محمد جعفر حسين الصراف - إدارة اعمال / اقتصاد - أميركا

> • محمد حمد مطلق العازمي - هندسة كيميائية - أميركا

> • محمد خالد محمد الفودري - نظم المعلومات الجغرافية - أميركا

> • محمد صويلح محمد المطيري - طب بشري - المملكة المتحدة

> • محمد عبدالحميد صالح طاهر - هندسة ميكانيكية - المملكة المتحدة

> • محمد عبدالله عيسى اليعقوب - إدارة نظم المعلومات - أميركا

> • محمد علي عبيد المطيري - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • محمد علي فهد السويجي - هندسة بترول - أميركا

> • محمد علي عبدالله الصالح المطاوعة - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • محمد عوض سعود الحربي - إدارة اعمال / اقتصاد - أميركا

> • محمد فلاح عقيل المطيري - علوم الأحياء - المملكة المتحدة

> • محمد فيصل محمد الكندري - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • محمد مبارك منيف السهلي - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • محمد مجبل محمد العبيدي - هندسة كهربائية - أميركا

> • محمد محسن محمد العازمي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • محمد مطلق فهيد الديحاني - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • محمد منصور محمد الخضير - إدارة الموارد البشرية - جمهورية ايرلندا

> • محمد ناصر حيدر يتيم - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • محمد ناصر مختار بهمن - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • محمد يوسف محمد الشايجي - إعلام - أميركا

> • مريم احمد محمد الشاعر - العلاج الطبيعي - المملكة المتحدة

> • مريم حسن جاسم صرخوة - هندسة صناعية - أميركا

> • مريم عادل حسن شمساة - طب بشري - المملكة المتحدة

> • مزعل مزهى مزعل العازمي - علم النفس - استراليا

> • مساعد خالد مساعد القديفي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • مسفر حمدان زايد العجمي - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • مشاري ثامر بهلول الظفيري - طب بشري - المملكة المتحدة

> • مشاري رياض شداد الظفيري - لغة الانكليزية - طرق تدريس - أميركا

> • مشاري صالح عبدالله المطيري - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • مشعل عادل حسين الحربي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • مشعل علي مشعل المطيري - هندسة كيميائية - أميركا

> • مشعل فهد مطلق العازمي - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • مشعل محمد عيسى العميري - هندسة بترول - أميركا

> • معجب جبر معجب الهاجري - هندسة كيميائية - أميركا

> • منير عبدالهادي مهدي العجمي - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • موسى دالة حمود الرشيدي - هندسة مدنية - أميركا

> • ناصر بدر منصور الجمعة - قانون - المملكة المتحدة

> • ناصر بدر ابراهيم عمار العازمي - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • ناصر صباح عودة الخالدي - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • ناصر فهد ناصر الضفيري - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • ناصر محمد علي التويس - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • ناصر محمد ناصر العصيمي - هندسة ميكانيكية - أميركا

> • ناصر نوري مشعل العنزي - دراسات في حل النزاع والسلام - أميركا

> • نايف فهد محمد السبيعي - أداب / لغة إنكليزية - استراليا

> • نبراس حيدر ابراهيم حسين - هندسة طبية - المملكة المتحدة

> • ندا عبدالله برغش الديحاني - العلاقات الدولية / علوم السياسية - المملكة المتحدة

> • نصار خالد مطر العدواني - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • نواف محسن مناحي المطيري - هندسة كيميائية - المملكة المتحدة

> • نور احمد فاضل الدوسري - هندسة بترول - أميركا

> • نور محمد حسين صادق - هندسة طبية - المملكة المتحدة

> • نور وليد محمود اليتيم - علم النانو - كندا

> • نورا احمد سالم الكتيتي - جراحة الاسنان - نيوزيلندا

> • نورة عبدالله محسن البصيري - هندسة بترول - أميركا

> • هاشم حسن عبدالرسول بوعباس - إعلام - أميركا

> • ورود صالح عبدالله المسعود - علوم كمبيوتر - المملكة المتحدة

> • وليد تركي حبيب الفضلي - إعلام - أميركا

> • يعقوب رياض علي هاشم - طب بشري - المملكة المتحدة

> • يعقوب عادل يعقوب البشير - إدارة الاعمال/التمويل - أميركا

> • يعقوب محمد يعقوب الحمدان - نظم المعلومات الجغرافية - أميركا

> • يوسف تركي شباب المطيري - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • يوسف جاسم محمد الشراح - علم الارصاد الجوية - أميركا

> • يوسف حيدر حامد اكروف - صيدلة - نيوزيلندا

> • يوسف علاء عبود المنصور - إعلام - أميركا

> • يوسف محمود كاظم الغضبان - علم الارصاد الجوية - أميركا .