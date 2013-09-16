انطلاق الدورة التأسيسية لترقية 110 ضباط

| كتب ناصر الفرحان |

> انضم 110 ضباط الى الدورة التأسيسية الخامسة والثلاثين للترقية حيث استقبلت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الضباط من منتسبي الوزارة للدخول في الدورة من حملة رتبة ملازم أول للترقية الى رتبة نقيب. وتعقد هذه الدورة خلال الفترة من 15 من الشهر الجاري وحتى العاشر من الشهر المقبل لمن تنطبق عليهم شروط الترقية من الضباط. وفي ما يلي أسماء الضباط الملتحقين بالدورة:

خفر السواحل

>خالد أحمد اسماعيل ، محمد مصطفى عبدالمجيد ، عبدالرحمن عبدالله جمال ، فيصل أحمد الخضر ، مبارك فؤاد الحنيان ، عبدالله صالح الناجم ، خالد بدر الكندري ، فؤاد بدر النويعم ، فهد بسام المطوع ، علي محمد القطان، سعد ناشي العجمي ، عثمان فوازن الراشد ، صالح عبداللطيف الرباح ، ابراهيم جمال المرجان، علي عبدالمجيد فرج ، علي عوض القفاص ، سليمان عبدالله الشبيب

المرور

>يوسف عبدالوهاب الرويح، جاسم عبدالرزاق البناي ، نواف محمد غزلان العازمي ، محمد عادل بوراشد ، جاسم عادل بوراشد ، عبدالله اسماعيل الأنصاري ، مشعل ولد الياقوت، محمد عابدين حسن ، محمد تيسير ابومرزوق

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>مديريات الأمن

>وليد فلاح العازمي ، أحمد عبدالرحمن العبدالله ، حمد خليل البحروه ، عبدالله فهيد العجمي ، محسن محمد المري، سعد غرير العدواني ، فارس ماجد المطيري ، ابراهيم محمد اسماعيل ، سالم فيصل الشمري

القوات الخاصة

>موسى عبداللطيف المنصور، يوسف شاكر الأستاد، بعيجان علي السبيعي ، بدر صلاح الرجيب، داوود سليمان البقصمي، مشعل ناشي الشبعان، حمد عبدالله محمود، خالد سعيدان العازمي ، عايد جمعان الرشيدي

أمن الحدود البرية

>محمد دخيل مرعي ، فراج دغش العجمي ، طلال مشاري العوضي ، محمد صباح المكيمي، عبدالعزيز عوض العنزي

المنافذ البرية

>علي عبدالحميد بوعليان، عبدالله حسن الصالح

أمن المطار

>بسام سعيد سالمين، عبدالله غلوم بوشهري

أمن المنشآت

>محمد رخيص الظفيري ، عبدالمحسن محمد الزامل ، أحمد مبارك العازمي

ادارة المعلومات

>فيصل جاسم محمد تقي، عبداللطيف عبدالحكيم الفلاح، يوسف فهد الصباح ، عبدالعزيز رياض العبود ، راشد فيصل المدلج ، رشدان خالد الفهد، زيد خالد العريفان ، محمد خالد اللوغاني ، ناصر عبدالله الحميدان ، محمد مساعد الحليل، فيصل مطلق العازمي، شملان حسين الكندري ، حسن جارالله الجارالله ، عبدالله علي الشمري، أحمد فايز النيباري

الأدلة الجنائية

>عبدالله عبدالعزيز حياه، أحمد عبدالله أبوربيع

أكاديمية سعد العبد الله

>فيصل عبد العزيز المهنا، أسامة محمد السداني ، يحيى جاسم الشراح ، أحمد صالح الحسيني ، عبد الكريم صالح السعيد ، سعد عيسى العسعوسي ، عبد اللطيف علي الدويسان ، عبد اللطيف خالد عبد اللطيف النجدي

إدارة تأهيل صف الضباط

>عبد العزيز علي العنزي، محمد حمد المطيري ، نايف حامد الغربللي ، اسماعيل عادل فيلكاوي ، مصعب رياض محمد الربيع

إدارة الإعلام الأمني

>مشاري أحمد السمحان ، فهد محمد العازمي

الدعم التقني

>عبد الله محمد فرس، حمد سالم راشد العلي

شرطة النجدة

>بدر ناصر بوعباس ، مشعل احمد العتيبي ، عبد العزيز طالب الكندري ، محمد خالد عبد الصمد الفارس ، راشد رجا السهلي ، عبد الله محمد عبد الله

مكافحة المخدرات

>سليمان عبد الله الأمير، هشام وليد الابراهيم ، عبد اللطيف فوزان الراشد

مباحث الهجرة

>مبارك قبيل الرشيدي ، ثامر خالد الحشاش ، مبارك علي الكندري

المباحث الجنائية

>عبد الله جاسم التنيب ، بدر منصور التنيب، قتيبة براك البرجس ، خالد وليد الحشاش

الشؤون القانونية والمالية

>ناصر بدر دشتي، عبد الله ماجد السمحان، محمد عبد الله جمعة، خالد عبد الرحمن القطان