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بشير الديك: حزين على حال السينما.. وعلى الدولة دعم صناعتها

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بشير الديك: حزين على حال السينما.. وعلى الدولة دعم صناعتها بشير الديك: حزين على حال السينما.. وعلى الدولة دعم صناعتها

كتب : صفوت دسوقي الأحد 15-09-2013 22:47

قال السيناريست بشير الديك، إن حال السينما مرتبط بشكل وثيق جدًا بحال البلد، وكما يرى الجميع الحال غير مستقر، والأوضاع السياسية تتغير بسرعة البرق، والمشهد السياسي مرتبك، لذا من الصعب أن تكون لدينا سينما مستقرة وناضجة، وهذا الأمر بالمناسبة لا ينطبق على السينما فقط فقد طال الدراما أيضًا ورأينا أعمالاً تعتمد على الحوار المبتذل والغريب.

وأضاف بشير الديك، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنا معجب بالمنتج أحمد السبكي لأنه يحاول العمل والاستمرار في واقع شديد الإحباط، وشاهدت له فيلمًا رائعًا العام الماضي يحمل عنوان (ساعة ونص) كان مستواه الفني جيدًا، وأداء الممثلين كان رائعًا، وهذا الفيلم يعتمد على القضية، ولكن الخلطة التي تسيطر على أغلب أعماله هي الخلطة الشعبية التي تعتمد على الغناء والرقص وتقديم البطل في صورة (أراجوز) بهدف إسعاد الناس أو صورة بطل قادر على الضرب والجري، وباختصار سينما (السبكي) في خيالي أشبه بالسيرك وفيها البطل (أراجوز)، وفيها يكون الاعتماد فقط على الإبهار وليس على الحالة الفنية للممثلين، وأنا حزين مثل كثير من الناس على حال السينما، وأرى أن الحل السريع يحتاج إلى دعم الدولة لصناعة السينما بمعنى أن تساندها وألا تتخلى عنها، خاصة وأن شركات الإنتاج التي يمتلكها أفراد، قررت الانسحاب من عملية الإنتاج والتخلي عن السينما".

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