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وليد سيف يتقدم بمشروع الـ 100 فيلم لوزارة الثقافة

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وليد سيف يتقدم بمشروع الـ 100 فيلم لوزارة الثقافة وليد سيف يتقدم بمشروع الـ 100 فيلم لوزارة الثقافة

كتب : محمد عبد الجليل الأحد 15-09-2013 23:43

كشف الناقد والسيناريست، الدكتور وليد سيف، عن استعداده لتنفيذ مشروع الـ 100 فيلم، بالتعاون بين مؤسسته الخاصة التي تحمل اسم "الوليد لفنون السينما"، وبين وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال سيف في تصريح لـ"الوطن" إنه التقي بالأستاذة نانسي سمير، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة قصور الثقافة، وذلك للاتفاق بشكل مبدئي على ملامح وتفاصيل المشروع، الذي يعتبر خدمي ثقافي وغير ربحي، يهدف لخلق أجيال جديدة من المبدعين السينمائيين من مختلف أنحاء وأقاليمها، وكسر احتكار هذا النوع من الإبداع على أبناء العاصمة وبعض المدن الكبري كالإسكندرية.

وأضاف سيف: "يهدف المشروع لانتاج مائة فيلم روائي وتسجيلي قصير، موزعة جغرافيا بالتساوي على شباب الموهوبين من مختلف محافظات مصر، يبدأ المشروع بمسابقة للسيناريو، يخضع بعدها الفائزين لورش تدريبية تقيمها هيئة قصور الثقافة في مختلف فروع الفيلم، وتشمل تدريبات عملية على تحقيق المشروعات المتميزة، ثم يتم تنفيذ هذه الأعمال بدعم كامل من الهيئة والمؤسسة، وستكون الأفلام ملك لأصحابها تقديرا لمواهبهم وجهودهم وتشجيعا لهم، يحق لهم عرضها او الاشتراك بها في أي مهرجانات أو فعاليات أو عروض، بينما تمتلك الهيئة والمؤسسة فقط حق عرض الأفلام في المواقع الثقافية التابعة لهما".

يشرف على المشروع، المخرج الدكتور سمير سيف، ومدير التصوير سعيد شيمي، والمونتير الدكتور يوسف الملاخ، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والناقد الدكتور ياقوت الديب.

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