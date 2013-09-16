ننشر صوراً لتفجير محطة غاز بطريق "الإسماعيلية–القاهرة"

حصل "اليوم السابع"، على صور لآثار الانفجار الذى وقع صباح أمس الأحد، داخل محطة الغاز بمنطقة ترعة 5 مفارق أبوصوير بطريق الإسماعيلية-القاهرة الصحراوى، مما تسبب فى تسريب كبير للغاز من المحطة، ونجم عن الانفجار شظايا نتج عنها كسراً فى مواسير الغاز الرئيسية بالمحطة، بعد قيام مجهولين بوضعها داخل المحطة.

انتقل أمير فتحى مدير نيابة مركزى الإسماعيلية وأبو صوير إلى مقر الواقعة، وأجرى المعاينة المبدئية وأمر بسرعة تحريات الأمن الوطنى عن الواقعة.

كان اللواء محمد العنانى، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطاراً من المهندس المسئول عن المحطة، يفيد بسماع دوى انفجار داخل محطة الغاز بترعة 5 مفارق أبوصوير بطريق الإسماعيلية-القاهرة، والتابعة لشركة "جاسكو"، واكتشف وجود بطارية يخرج منها أسلاك ويشك فى وجود قنبلة تحت الأرض داخل المحطة.

انتقل على الفور اللواء عمرو حمزة حكمدار الإسماعيلية، والعميد حسن الزينى قائد قوات الدفاع المدنى، وقام الرائد كريم الطحان خبير المفرقعات بتمشيط المنطقة وإغلاق خط الغاز بالكامل، وأدخل الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

وتبين للرائد كريم الطحان وجود عبوة ناسفة، انفجرت بالفعل عن طريق توصيلها بأربع بطاريات وانفجرت وخرجت منها شظايا أدت إلى تحطيم لمواسير الغاز الرئيسية.



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