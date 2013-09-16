انتظام العمل بنظافة دمنهور بعد لقاء المحافظ للعامل وأسرته

استقبل اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، أمس الأحد "عبد ربه خليفة عاشور"، 50 سنة، عامل النظافة الذى حدثت معه مشكلة فجر أمس أثناء قيام محافظ البحيرة بجولة بمدينة دمنهور للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة أعمال النظافة وقام العامل وأسرته بمصافحة محافظ البحيرة، وأعرب عن أسفه لكونه لا يعلم أن اللواء هدهود هو محافظ البحيرة نظراً لقيام المحافظ بجولة مرورية فى ساعات مبكرة فجر أمس دون حراسة، وأن ما حدث ما هو إلا سوء فهم وتم تداركه.

ومن جانبه قال المحافظ، إن عمال النظافة بالمحافظة هم أبنائى مثلهم مثل أى مسئول وعليهم مسئولية كبيرة، وهم شركاء فى نجاح منظومة النظافة بالبحيرة، مؤكداً ضرورة منح عجلة الإنتاج دفعات قوية ومستمرة بالمحافظة، مشيراً إلى أنه يواصل الليل بالنهار من أجل النهوض بمحافظة البحيرة.

وأكد اللواء فتحى عبد الغنى رئيس مدينة دمنهور، أن العمل يسير على ما يرام ولا توجد أية إضرابات وأن المجموعة المسئولة عن منظومة النظافة تعمل بكل جهد للنهوض بمستوى النظافة بالمدينة.

كان العشرات من عمال النظافة بالبحيرة قد تظاهروا أمس للمطالبة برحيل المحافظ احتجاجاً على قيامه بالتعدى بالضرب على زميلهم "عبد ربه خليفة عاشور "، 50 سنة، ومقيم كفر بنى هلال.

وردد المتظاهرون عدداً من الهتافات المناهضة للمحافظ، وتجمعوا أمام هندسة سكنيدة بمدينة دمنهور، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح وإضراب عن العمل.

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