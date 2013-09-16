"سي بي سي": لا صحة لاستحواذ مستثمرين إماراتيين على قنواتنا

كتب : الوطن الأحد 15-09-2013 22:57

نفت شبكة قنوات "سي بي سي" ما نشر على إحدى المواقع الإخبارية، حول استحواذ مستثمرين إماراتيين على 50% من قناة "سي بي سي"، وشددت على عدم صحة المعلومات الواردة في الخبر، وفقا لبيان رسمي، أوردت فيه النقط التالية:

أولًا: "لم يستحوذ مستثمرون إماراتيون ولا من أي جنسية، على أي نسبة في (سي بي سي)، وعمليات البيع أو الاستحواذ أو الشراكة في القنوات الفضائية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وذلك حسب القانون المصري، وبالتالي فإنه حتى في حالة وجود أي توسع يستدعي شراكة من أي نوع، فإن ذلك لابد وأن يكون معلنا، وعن طريق القنوات الشرعية للدولة".

ثانيًا: "ليس هناك أي قرار يخص إطلاق قناة أخبار ضمن مجموعة (سي بي سي)، ولكن هناك أفكار مازالت في طور الدراسة، لإطلاق أكثر من قناة، قد تكون أحدها قناة تقدم خدمات إخبارية، وليست قناة أخبار، وفي حالة تنفيذ ذلك فهذه القناة لا يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المناوي، ولم يتم الاتفاق معه أو مع أي شخصية إعلامية أخرى على شيء يختص بهذا الأمر".

ثالثًا: "لم يتصل أي زميل من بوابة الأهرام بالمهندس محمد الأمين، لاستيضاح أي شيء يخص الخبر المنشور من قريب أو بعيد".