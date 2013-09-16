"النور" بدمياط يحشد المواطنين لتأييد رؤيته في تعديل الدستور

كتب : سهاد الخضري منذ 30 دقيقة

وضع حزب النور بدمياط خطة للتواصل مع قواعده الشعبية بهدف حشد التأييد اللازم لرؤية الحزب حول خارطة الطريق وموقف الحزب من تعديلات الدستور.

وكانت الأمانة العامة لحزب النور قد عقدت اليوم اجتماعها الدوري برئاسة طارق الدسوقي أمين عام الحزب بدمياط وأمناء المراكز المختلفة بالمحافظة؛ حيث أكد الحاضرون أهمية التواصل مع الجماهير.

وقال الدسوقي إن أهم رأس مال يمتلكه حزب النور هو ثقة الجماهير في أن الحزب يبني مواقفه بناء على المصلحة العامة للوطن والمواطنين بغض النظر عن السعي لتحقيق مكاسب من وراء هذه المواقف، بل إن الحزب تحمل الكثير في تلك المرحلة لكنه غلب المصلحة العامة ووضعها فوق كل اعتبار، وينبغي على كوادر الحزب إيصال هذه الرسالة بوضوح للجماهير، وهو أنهم سيظلون دائما يعملون من أجلهم، وعلى جميع الكوادر أن يستمروا في تقديم خدماتهم للجماهير من خلال التواصل الدائم مع أجهزة الدولة المختلفة والقيام بدورهم كحلقة وصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية المختلفة.