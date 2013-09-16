فتحي عن قرعة تصفيات المونديال: البعد عن الجزائر وتونس أفضل

يفضل أحمد فتحي مدافع الأهلي ابتعاد منتخب مصر عن الاصطدام بالجزائر أو تونس في قرعة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 يوم الاثنين.

وتجرى فعاليات قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لمونديال 2014 بمقر الاتحاد الإفريقي ظهر الاثنين بين عشرة منتخبات تتصارع على خمس بطاقات لكأس العالم.

وقال فتحي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "من الأفضل الابتعاد عن تونس أو الجزائر، لأن المباريات التي تجمعنا بأحدهما يكون بها حساسية كبيرة".

وأضاف "المنتخب المصري أمله كبير في التأهل هذه المرة لأن الأجواء مثالية حاليا فالفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين".

ويرى فتحي أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة بوب برادلي يجهز الفريق جيدا لمواجهتي الدور الفاصل في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ومن المنتظر أن تلعب مباراة ذهاب الدور الحاسم في منتصف أكتوبر، قبل أن تقام مباراة الإياب في منتصف نوفمبر.