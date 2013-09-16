معوض عن قرعة تصفيات المونديال: منتخب الجزائر؟ جاهزون له ولغيره

أكد سيد معوض ظهير أيسر الأهلي أن منتخب مصر جاهز لملاقاة أي فريق في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2014 مهما كانت قوته.

وتجرى فعاليات قرعة الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لمونديال 2014 بمقر الاتحاد الإفريقي ظهر الاثنين بين عشرة منتخبات تتصارع على خمس بطاقات لكأس العالم.

وقال معوض في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأحد: "جاهزون لأي فريق يصطدم بنا، فقد لعبنا مباريات رسمية أمام الفرق الخمسة وفزنا عليهم جميعا".

وجاءت مصر ضمن التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014، وتلتقي مع أحد منتخبات غانا وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر وتونس.

وعند سؤاله حول إمكانية مقابلة الجزائر، أوضح معوض "لن نجد أي صعوبة في مواجهة الخضر، فقد تعلمنا جيدا من درس مباراة أم درمان".

وخاض منتخب مصر مباراة فاصلة أمام الجزائر في تصفيات مونديال 2010 وانتهت بفوز محاربي الصحراء والتأهل لكأس العالم.

ولم يبد معوض إنزعاجه من إمكانية جلوسه على مقاعد البدلاء في منتخب مصر، مشيرا إلى أنها وجهة نظر الجهاز الفني وأن المنافسة تصب في مصلحة الفريق.

ومن المنتظر أن تلعب مباراة ذهاب الدور الحاسم في منتصف أكتوبر، قبل أن تقام مباراة الإياب في منتصف نوفمبر.