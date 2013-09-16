سمير غطاس: قناتى حماس الفضائية لعبت دورا ضد مصر أسوء مما لعبته الجزيرة

قال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن حماس دائمًا ما تنكر ضلوعها فى التدخل فى الشئون الداخلية المصرية، وإن المتحدث الرسمى للقوات المسلحة أثبت وجود قنابل عليها شعارات كتائب القسام، ووجود قنبلتين TNT، تحت نقطة مراقبة لحرس الحدود الفاصلة بين رفح المصرية والفلسطينية.

وأضاف غطاس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن كل ما يدخل ويخرج من المعابر وكل الجماعات التى لها أصول فى سيناء حماس تحكم قبضتها بالكامل عليها، وأن هناك هيئتان لحماس أحدهما مدنية يقودها غازي الحمد، وأخرى عسكرية يقودها رائد العطار.

وكشف غطاس، أن لديه معلومات موثقة بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكرى "كتائب القسام" نعت يوم 1 سبتمبر محمد منصور ويوم 2 سبتمبر نعت محمد لطفى عابد فى انهيار أنفاق للمقاومة.

وتابع: "مهما حاولت حماس درء الشبهات والأدلة التى أثبتت تورطها وعملياتها فى سيناء لا تستطيع أن تنفى الدور الذى تلعبه عبر محطتى الأقصى والقدس، والذى لعبته بدور أسوأ من الجزيرة بالاستعراضات العسكرية التى رفعت شعارات رابعة وصور مرسى وهتافات ضد الجيش المصرى".