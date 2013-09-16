الفقى: مصر لا تملك الآن دبلوماسيا جيدا للقيام بدور مثل أسامة الباز

أكد الدكتور مصطفى الفقى الكاتب والمفكر السياسى، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قام بخطوة وطنية عظيمة فى 30 يونيو، وقال:" مصر ليست تحت حكم عسكرى".

وأعلن الفقى خلال حوار تلفزيونى لبرنامج "هنا العاصمة " عبر شاشة "c b c " الفضائية، عن إعجابه الشديد بالدور الذى يقوم به الدكتور مصطفى حجازى، المستشار السياسى لرئيس الجمهورية.

وأكد أن مصر ليس لديها دبلوماسيا جيدا لتولى مهام سفير متجول فى الخارج، مثل الدكتور أسامة الباز المستشار السياسى للرئيس الأسبق حسنى مبارك، موضحا أن عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق هو من أفضل من يقوم بمهام هذا الدور المتجول فى الخارج.

وأوضح الفقى أن الدكتور محمد البرادعى رئيس العلاقات الخارجية السابق، شخص مستقيم وملهم، ولعب دورا كبيرا فى ثورة 25 يناير، وقال:"البرادعى قد قام بالاتصال بى شخصيا، وشرح سبب استقالته من منصبه" .

وأضاف الفقى أنه كان من الأنسب اختيار عمرو موسى نائبا لرئيس الجمهورية بديلا لمحمد البر ادعى.