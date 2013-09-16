وزير القوى العاملة: الإعلان عن الحد الأدنى والأقصى للأجور.. الأربعاء

قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، إنه سيكون هناك قرار من مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بإعلان الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن ذلك على مسئوليته.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال حديثه لبرنامج "من جديد" الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، أنه سيعمل على إعادة تشغيل مصنع "الصفدى"، الذى يقوم بتشغيل الآلاف من أبناء الإسماعيلية، مشددا على احتياجه لدعم شعبى لأنه لا يمكن الاستغناء عنه- يقصد المصنع -.

وأكد "أبو عيطة" أن جميع الوزراء لديهم نوايا صادقة لخدمة البلد، ويجتهدون ليكونوا على مستوى متطلبات المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يوجد "شللية" ولا يوجد وزير لديه عشيرة.

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