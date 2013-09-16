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رئيس نقابة تدريس عين شمس: من الصعب تنفيذ الضبطية القضائية بالجامعات

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رئيس نقابة تدريس عين شمس: من الصعب تنفيذ الضبطية القضائية بالجامعات رئيس نقابة تدريس عين شمس: من الصعب تنفيذ الضبطية القضائية بالجامعات

قال الدكتور خالد سمير، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن كاميرات المراقبة رصدت مشاجرات بالجملة بالأسلحة البيضاء لكن لم يتم اتخاذ أى قرار ضد من يحملون هذه الأسلحة ولا من قاموا بالمشاجرات، وأنه لا يوجد ردع أو تطبيق للوائح داخل الجامعات على الطلاب.

وأضاف "سمير"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد أنه من الصعب تنفيذ فكرة الضبطية القضائية على أرض الوقع داخل الجامعات، ولابد من فصل أى طالب لسنوات كثيرة حال أن يضبط بحوزته أسلحة نارية أو بيضاء.

وطالب رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، بضرورة تغليظ عقوبات حمل السلاح والاتجار فى المخدرات داخل الحرم الجامعى، مع وجود نقطة شرطة صغيرة خارج الجامعات.

وتابع: "وزير العدل لا يُلام فى موضوع الضبطية القضائية، وأتمنى أن يكون العام الجديد هادئ فى ظل حاجة لالتقاط أنفاسها خاصة فى ظل حالة العراك السياسى".

وأعلن رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس جامعة عين شمس، أنه يؤيد فكرة تزويد الجامعات بكاميرات المراقبة كبديل للضبطية القضائية، وهناك قصور فى أعداد أفراد الأمن مقارنة بأعداد الطلاب.
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مصر 365

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