رئيس اتحاد جامعة القاهرة: رفضنا تطبيق الضبطية القضائية منذ البداية

قال هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الجامعة أعلنت رفضها الكامل لفكرة الضبطية القضائية منذ بداية طرحها.

وأضاف "أشرف"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أخبره بأن الضبطية القضائية لن تطبق بالجامعة إلا فى حالة موافقة الجميع عليها.

وأوضح رئيس اتحاد جامعة القاهرة، أن الجامعة غير مؤهلة بالمرة لتطبيق فكرة الضبطية القضائية، مشدداً على أن طلاب الجامعة يرفضون الفكرة من الأساس.

وأشار "أشرف"، إلى أن الضبطية القضائية بداية لعودة الحرس الجامعى المسلح داخل أسوار الجامعات من خلال المطالبة فيما بعد بالتسليح، ومطالباً فى الوقت نفسه بزيادة أعداد أفراد الأمن داخل أسوار الجامعات.

وفى السياق ذاته، قال كريم بلال، رئيس اتحاد جامعة عين شمس، إنهم فى بادئ الأمر وافقوا على منح الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات.

وأضاف "بلال"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، أنه عقب تولى الأمن الإدارى للشئون الأمنية بالجامعات لم يكن هناك تحسناً ملحوظاً بالحالة الأمنية وسط تدنى مستوى شركات الأمن المتعاقد معها من قبل الجامعات.

وأوضح رئيس اتحاد جامعة عين شمس، أن مجلس أمناء جامعة عين شمس رفض تطبيق الضبطية القضائية، منوهاً بأن الوقت الحالى غير مناسب لطرح فكرة الضبطية فى الجامعات.

وأشار "بلال"، إلى أن الحل للخروج من أزمة الضبطية القضائية هو تغيير قانون العقوبات داخل الجامعات، مشدداً على أنه كان لابد من طرح حلول بديلة للضبطية القضائية لفرض الانضباط والحزم داخل الحرم الجامعى.

وتابع: "رئيس الجامعة هو رئيس جمهوريتها، وفى حال رفضه تطبيق الضبطية القضائية لن تطبق برغم من إقرارها من جانب المجلس الأعلى للجامعات".