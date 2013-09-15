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وزير التعاون: بدء "التغذية المدرسية" بالمناطق الفقيرة في الفصل الدراسي الثاني

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وزير التعاون: بدء "التغذية المدرسية" بالمناطق الفقيرة في الفصل الدراسي الثاني وزير التعاون: بدء "التغذية المدرسية" بالمناطق الفقيرة في الفصل الدراسي الثاني

كتب : محمد الدعدع منذ 13 دقيقة

أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، أن المشروع القومي للتغذية المدرسية جزء من البرنامج الاقتصادي للحكومة وسيكون له مرحلة تجريبية خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري.

وأضاف أن هدف المشروع الوصول إلى كافة المستحقين من طلاب المدارس عبر عمل تغطية شاملة لأطفال المرحلة الابتدائية والذين يصل تعدادهم نحو 10 ملايين طالب، لافتا النظر إلى أهمية احتواء الوجبة على العناصر الغذائية المفيدة التي تضمن نموا سليما للطالب.

وأشار بهاء الدين إلى أن المشروع الذي من المقرر تطبيقه مرحليا سيستهدف في أولى مراحله المناطق الأكثر فقرا ضمانا لتوفير الحد الأدني من التغذية للشرائح الأكثر حاجة، فضلا عن كون الوجبة الغذائية المدرسية بمثل عامل مهم لتحفيز الطلاب على الحضور وعدم التسرب من المدارس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول حول المشروع والذي نظمته وزارة التعاون الدولي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مساء اليوم، بحضور وزراء الصحة والتعليم والزراعة والتضامن والتنمية المحلية والتموين والصناعة، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، إن التحديات التي تواجه وضع التغذية في كبيرة ويجب العمل على وضع حلول ومقترحات لها، كما أبدى وزيرا الصناعة والتجارة والزراعة استعداد وزارتيهما للمساهمة في هذا المشروع.

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