حكم ' يكره ' الإسبان يدير مباراة جالاتا سراي وريال مدريد

مدريد، (إفي): اختار الاتحاد الأوروبي (ويفا) لكرة القدم اليوم الحكم الإنجليزي، مارك كلاتنبرج لإدارة مباراة جالاتا سراي التركي وريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المعروف أن هذا الحكم له واقعة سابقة مع اللاعبين الإسبان، حيث تم اتهامه بتوجيه إهانات للاعب وسط تشيلسي الإنجليزي خوان ماتا، حيث قال له "أيها الإسباني الأحمق" بعد مباراة "البلوز" أمام مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

وكان تلك المباراة قد شهدت مشاحنات بين لاعبي تشيلسي والحكم وعلى رأسهم ماتا ولاعب الوسط النيجيري جون أوبي ميكيل، إلا أن الاتحاد الإنجليزي أنصف كلاتنبرج (38 عاما) وقتها وأغلق ملف التحقيق في الواقعة.

وأدار الحكم الإنجليزي مباراة للريال عام 2011 ، أمام أياكس الهولندي في دور المجموعات بـ"التشامبيونز" على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وانتهت بفوز الملكي بثلاثية نظيفة.

ويخوض الريال غمار البطولة الأوروبية ضمن فرق المجموعة الثانية التي تضم كل من يوفنتوس الإيطالي وجالاتا سراي وكوبنهاجن الدنماركي.