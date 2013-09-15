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يونس مخيون: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية

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يونس مخيون: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية يونس مخيون: أطالب بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية

كتب : فاطمة النشابي منذ 3 دقائق

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إنه ينبغي التأسيس للدولة في أجواء عادية وليست استثنائية.

وأضاف مخيون، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج الحدث المصري، عبر شاشة العربية الحدث، أن الحزب حريص على المرور من المرحلة الانتقالية، وبناء الدولة في ظل مرحلة المؤسسات المنتخبة.

وطالب رئيس حزب النور بإلغاء حالة الطوارئ، مبديا قلقه من عودة النظام القديم، مشيرا إلى أن هناك دلائل ومبررات تدفع الناس للقلق، مثل الدعوى للانتخابات بالنظام الفردي، وما اسماه بـ"النظام القمعي البوليسي وعودة عمل أمن الدولة".

وأكد مخيون أنه مع التنفيذ الكامل لكل ما جاء بخارطة الطريق، وفي مقدمتها عقد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، مع عقدها بنظام القوائم الانتخابية، معللا ذلك بأن يأتي الرئيس القادم في ظل وجود سلطة تشريعية منتخبة.

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