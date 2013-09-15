الصالح يقترح صيانة شوارع النهضة والدوحة والصليبية

خليل الصالح

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لما تعانيه مناطق وشوارع النهضة والدوحة والصليبية من نقص في توفير الخدمات العامة وحاجتها الماسة الى اجراء صيانة ضرورية وتطوير. ونص الاقتراح على تبليط شوارع النهضة والدوحة والصليبية، وعمل صيانة لبعض الشوارع التي تحتاج الى رصف وسفلته بهذه الاماكن.

كما قدم الصالح اقتراحا آخر جاء في مقدمته: حرصا على الصالح العام لشباب الكويت وحرصا منا على توفير خدمات وانشطة رياضية لهم تعمل على تنشئة جيل رياضي يخدم وطنه.

أتقدم بالاقتراح التالي: تخصيص مساحات لانشاء جيم رياضي متكامل وتجهيزه في جميع المناطق ذات الكثافة السكانية بالدولة مع رصد الميزانية المخصصة لذلك.