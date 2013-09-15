اللواء عبدالفتاح العلي اليوم معاكم

تستضيف «الأنباء» في ديوانيتها اليوم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي، وذلك على مدار ساعتين لتلقي اتصالات القراء واستفساراتهم حول الإجراءات الأخيرة التي طبقتها الإدارة العامة للمرور والإنجازات التي حققها رجال الإدارة خلال الحملات المرورية المكثفة التي شملت المحافظات الست والتي أدت منذ انطلاقتها الى كسر حدة الازدحامات المرورية بشكل ملحوظ، كما سيجيب اللواء العلي عن استفسارات القراء حول اشتراطات منح رخص القيادة للوافدين، والقرارات التي اتخذتها الادارة لكشف غير المستحقين من حملة رخص القيادة.

اللواء عبدالفتاح العلي سيكون معكم على مدار ساعتين ما بين الـ6 والـ 8 مساء اليوم على هاتف ديوانية «الأنباء»: 22272888.