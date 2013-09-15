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الشمس والأتربة والدخان العوامل الأكثر إيذاء لبشرة الإنسان

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الشمس والأتربة والدخان العوامل الأكثر إيذاء لبشرة الإنسان الشمس والأتربة والدخان العوامل الأكثر إيذاء لبشرة الإنسان

أكد الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية، أن هناك طرقًا متعددة لكى نتخلص من قشرة الجلد الغير مرغوب فيها، ومن المعروف بالطبع أن الجلد بما يتعرض له يوميًا من مؤثرات سواء الأتربة أو الأدخنة أو عوامل الشمس والرطوبة وغيرها، كلها تؤثر تأثيرًا كبيرًا علي البشرة، وتعمل على إضعاف وإتلاف الطبقة الخارجية من الجلد، وبالتدريج تكثر الخلايا الميتة على الجلد مكونة قشره أو طبقه كاملة.

وأضرار هذه الطبقة أولا أنها تؤثر على المظهر العام للجلد والبشرة، بحيث تعطى الشخص درجه غامقة أكثر من درجته العادية، كما تجعل الجلد جافًا وتساعد على تأثره أكثر بالجفاف والأتربة والشمس، كما أن هذه القشرة الميتة عبارة عن خلايا لا حياة فيها، لذا لا يوجد فى البشرة نضارة ولا حيوية ولا احمرار ولا أى علامة من علامات النضارة المعروفة، لذا يكون مظهرها مليئًا بالعيوب، والمشكلة أنها تتأثر كثيرًا بالحبوب والبثور وتساعد على ترك أثر عميق لها لا يذهب بسهولة.

ومن المفضل، أن يحدث نوعًا من التقشير للبشرة كل فترة، وبين الحين والآخر تظهر نضارة البشرة وخاصة الوجه والرقبة والأيدى الأكثر تعرضًا للشمس وعوامل الجو والأكثر ظهورًا، ومن الأفضل استخدام الترمس المطحون جيدًا أو السكر البنى الجيد أو الليمون، فكلها منتجات طبيعيه تساعد على تقشير البشرة بشكل طبيعى وآمن، ولا تترك أى آثار تقشف أو التهابات، ويضاف إليها إما ماء الورد أو العسل أو اللبن والزبادى للترطيب.

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