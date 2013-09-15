"مرشح الثورة " تبدأ أولى اجتماعاتها لإقناع القوى السياسية دعم صباحى

فى أول اجتماع لها بعد الإعلان الرسمى، تبدأ حملة مرشح الثورة غدا الاثنين أولى اجتماعاتها لمناقشة العمل خلال الفترة المقبلة، حيث تبحث خطوات العمل فى المحافظات والاستعداد لتنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية فى محافظات مصر المختلفة للتواصل مع الجماهير وإقناعهم بضرورة التوحد على مرشح واحد للثورة, التى ترى أنه حمدين صباحى.

ويناقش الاجتماع وفقا لبيان صادر عنها تنظيم العمل داخل اللجان المختلفة "العمل الجماهيرى والتنظيم والإعلام"، والاستعداد للدخول فى حوار مع القوى السياسية والثورية لإقناعهم بضرورة الاتفاق على مرشح يمثل الثورة وعدم تشتيت الجهود والأصوات خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.