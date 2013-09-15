نظارة رونالدو تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

(إفي) أحدثت نظارة البرتغالي كريستيانو رونالدو التي ظهر بها أثناء حدث توقيعه على تجديد عقده مع ريال مدريد اليوم الأحد، ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهر النجم البرتغالي داخل أروقة ملعب سانتياجو برنابيو، وهو يرتدي سترة سوداء أنيقة، مع بنطلون جينز، ورابطة عنق زرقاء قاتمة، وحزام شفاف، ومعه النظارة الكبيرة السوداء، التي أصبحت آخر صيحات الموضة في العالم في السنوات الأخيرة.

وظهرت تلك النظارات في الماضي واندثرت قبل أن تعيدها شركات الموضة للحياة من جديد.

وتهكم رواد فيسبوك وتويتر على نظارة رونالدو منذ ظهور صوره على الانترنت، وكتب أحد الأشخاص "يبدو أن رونالدو كان ينتظر أموال التجديد لشراء النظارة الجديدة" وقال آخر "رونالدو استعار نظارة (ألفريدو) دي ستيفانو لتوقيع العقد".

وكان رونالدو قد دخل عالم الموضة منذ فترة، ويفكر في الاستمرار في هذا الطريق، حيث قرر إقامة خط إنتاج ملابس داخلية باسمه، على غرار ما قام به النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام.