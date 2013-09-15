أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نظارة رونالدو تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

Google+ Print
نظارة رونالدو تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي نظارة رونالدو تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

(إفي) أحدثت نظارة البرتغالي كريستيانو رونالدو التي ظهر بها أثناء حدث توقيعه على تجديد عقده مع ريال مدريد اليوم الأحد، ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهر النجم البرتغالي داخل أروقة ملعب سانتياجو برنابيو، وهو يرتدي سترة سوداء أنيقة، مع بنطلون جينز، ورابطة عنق زرقاء قاتمة، وحزام شفاف، ومعه النظارة الكبيرة السوداء، التي أصبحت آخر صيحات الموضة في العالم في السنوات الأخيرة.

وظهرت تلك النظارات في الماضي واندثرت قبل أن تعيدها شركات الموضة للحياة من جديد.

وتهكم رواد فيسبوك وتويتر على نظارة رونالدو منذ ظهور صوره على الانترنت، وكتب أحد الأشخاص "يبدو أن رونالدو كان ينتظر أموال التجديد لشراء النظارة الجديدة" وقال آخر "رونالدو استعار نظارة (ألفريدو) دي ستيفانو لتوقيع العقد".

وكان رونالدو قد دخل عالم الموضة منذ فترة، ويفكر في الاستمرار في هذا الطريق، حيث قرر إقامة خط إنتاج ملابس داخلية باسمه، على غرار ما قام به النجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع