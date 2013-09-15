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سامح حسين: سعيد باستمرار "كلبي دليلي" في عيد الأضحى

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سامح حسين: سعيد باستمرار "كلبي دليلي" في عيد الأضحى سامح حسين: سعيد باستمرار "كلبي دليلي" في عيد الأضحى

كتب : محمد عبد الجليل الأحد 15-09-2013 17:50

بّر الفنان سامح حسين، عن سعادته باستمرار عرض فيلم "كليى دليلي" في موسم عيد الأضحى المقبل.

وقال سامح، في تصريح لـ"الوطن": "بالتأكيد يسعدني استمرار الفيلم في دور العرض، خاصة وأنه لم يأخذ حقه بسبب الأحداث التي جرت وفرض حظر التجوال الذي ساهم في تقليل نسبة الإقبال، وبالتالي أثر ذلك على الإيرادات التي حققها في أيامه الأولى بموسم عيد الفطر، وأتصور أنه أمامه فرصة خلال الأيام المقبلة لتحقيق إيرادات أكبر".

وأضاف سامح، أنه بصدد الإعداد لمشروع فيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي، ولكنه لم يستقر بشكل نهائي على اسمه.

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