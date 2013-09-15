تينيا الأصابع هى أكثر الأنواع انتشاراً

"التينيا" أحد الأمراض الشائعة التى تصيب الجلد، وتختلف أنواعها وإشكالها وتأثيرها على الإنسان، هى عدة أنواع، كما يقول الدكتور محسن سليمان، استشارى الأمراض الجلدية، مشيرا إلى أن "التينيا" هى عدوى فطرية تعيش على سطح الجلد، وللتينيا أشكال مختلفة فقد تصيب الأطفال فى فروة الرأس، وتسبب لهم القراع فى منطقة أو فى عدة مناطق مختلفة وتسبب لهم القشرة الشديدة فى الرأس، ويحدث هذا النوع إما عن طريق العدوى من إنسان أو حيوان أو ملامسة التربة التى تعيش بها فطر التينيا.

ويشير محسن إلى أن هناك ما يعرف بالتينيا الملونة والتى تظهرعلى سطح الجلد على هيئة بقع ملونة ولها بعض القشور الخفيفة على البقعة، وتعتبر تلك التينيا من الأنواع المزمنة التى تصاحب المريض، وتذهب وتعود معه لفترات طويلة وتصيب الشباب والأفراد فى متوسط العمر.

وتعتبر التينيا الأكثر انتشارا، هى التينيا بين الأصابع والتى تصيب أصابع القدم، وتحدث نتيجة لارتداء الأحذية والجوارب لساعات طويلة وأيضا نتيجة لعدم تجفيف المياه ما بين الأصابع، مما يجعل المنطقة رطبة ويسهل تكون الميكروبات عليها وغالبا ما يصاب بهذا النوع بشكل أكبر الرجال.

> وهناك أيضا تينيا الأظافر والتى تصيب النساء بشكل أكبر نتيجة لملامسة الصابون وأدوات التنظيف بشكل كبير.

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