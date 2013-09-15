النصر الله رصد التفريخ الأول بالكويت لطائر البلشون الذهبي

رصد عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة خالد النصر الله التفريخ الأول في الكويت لطائر البلشون الذهبي (أبو الحصيف). وقال النصر الله: إنه قبل عدة أيام وخلال شهر أغسطس الماضي، تمت مشاهدة ورصد فرخ لطائر البلشون الذهبي (أبو الخصيف) في محمية الجهراء وهو التفريخ الأول له في الكويت علما بأن هذا الطائر شائع في الكويت وتكثر مشاهدته عند البرك المائية والمناطق الزراعية.

لافتا إلى أن هذا الرصد يعد إضافة جديدة لقائمة الطيور المفرخة في الكويت والتي تقارب الآن 50 نوعا من أصل 400 نوع مسجلة في الكويت، مضيفا ان هذا العدد من التفريخ يعتبر كبيرا جدا نسبة إلى حجم الكويت والظروف المناخية الحارة وتعرض الطيور للصيد الجائر، ولكن بعد أن تم إنشاء العديد من المحميات والتي من ضمنها محمية الجهراء أصبحت الملاذ الآمن للعديد من الطيور.

علما بأن محمية الجهراء تدار من قبل الهيئة العامة للبيئة (إدارة التنوع الاحيائي). وأضاف النصر الله أن محمية الجهراء تقع شرق مدينة الجهراء بمساحة 2.5 كيلومتر مربع وبها بركة مائية كبيرة تحيط بها نباتات القصب والإثل وبعض الشجيرات الملحية كالطرفة والهرم، وهي من المحميات المهمة في الكويت لمراقبة الطيور ورصدها وتصويرها.

وتفد إليها أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة في موسم الخريف والربيع. وخاصة الطيور المائية والطيور الصغيرة.

مؤكدا أنه في السنوات الأخيرة بدأت العديد من الطيور المائية الاستقرار في المحمية والتزاوج والتكاثر بها لتوافر الأمن والغذاء بها حيث تشاهد طوال السنة ومن أبرزها طائر (دجاجة الماء ـ الغرة ـ الكرسوع ـ الغطاس الصغير)، وأيضا من الطيور الصغيرة التي بدأت تتكاثر في المحمية طائر دخلة القصب الكبيرة (مردم) ودخلة القصب (مطرق).