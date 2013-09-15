اتحاد طلبتنا في الإمارات ينظم رحلة لمنتجع ماريوت صلالة بـ 70 ديناراً فقط

آلاء خليفة

ينظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الامارات رحلة للطلبة الكويتيين الدارسين في الإمارات الى منتجع «صلالة ماريوت» في سلطنة عمان لمدة ثلاثة أيام.

من ناحيته، اوضح رئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة مشعل المشعل أن هذه الرحلة أعد لها الاتحاد منذ فترة وحرص على أن تكون بسعر رمزي حيث يصبح العرض في متناول جميع الطلبة الدارسين في الإمارات واختار الاتحاد هذه الأوقات لأن الأجواء في صلالة الآن معتدلة نسبية ووفر الاتحاد 60 مقعدا للطلبة ولمدة 3 أيام، كما أن هذا السعر يشمل تذكرة وإقامة وإفطارا والهدف الأساسي من هذا النشاط هو كسر الروتين المعتاد كما أنه سيتضمن العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية.

وأشار المشعل الى أن السعر الطبيعي للرحلة يعادل مائتين وعشرين دينارا ووفرها الاتحاد بسعر سبعين دينارا فقط ولمدة ثلاثة أيام في أفخم منتجع في صلالة «الماريوت».

وأضاف المشعل أنه لطالما كان الاتحاد يسعى لخدمة الطلبة في جميع المجالات الأكاديمية منها والترفيهية، وهناك ايضا العديد من الأنشطة التي سيعلن عنها الاتحاد لصالح الطالبات.