السفارة الأمريكية توبِّخ برلمانية روسية عقب نشرها صورة ساخرة لـ«أوباما»على «تويتر»

وبخت السفارة الأمريكية، الأحد، برلمانية روسية بسبب نشرها على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» صورة ساخرة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يظهر فيها كأنه يمضغ بعض الطعام وأمامه يد ممدودة تمسك بموزة ويحدق فيها، وقالت السفارة، فى تصريحات: «التعصب هو مرض الجهل».

ووفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، تنتمي البرلمانية الروسية، إيرينا رودنينا، إلى حزب «روسيا المتحدة» الحاكم، وعلق سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، مايكل ماكفول، في تغريدة له على «تويتر»: «النائبة الروسية أظهرت سلوكا مشينا يجلب لها العار ولبلدها».