أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

السفارة الأمريكية توبِّخ برلمانية روسية عقب نشرها صورة ساخرة لـ«أوباما»على «تويتر»

Google+ Print
السفارة الأمريكية توبِّخ برلمانية روسية عقب نشرها صورة ساخرة لـ«أوباما»على «تويتر» السفارة الأمريكية توبِّخ برلمانية روسية عقب نشرها صورة ساخرة لـ«أوباما»على «تويتر»

وبخت السفارة الأمريكية، الأحد، برلمانية روسية بسبب نشرها على موقع التدوينات المصغرة «تويتر» صورة ساخرة للرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يظهر فيها كأنه يمضغ بعض الطعام وأمامه يد ممدودة تمسك بموزة ويحدق فيها، وقالت السفارة، فى تصريحات: «التعصب هو مرض الجهل».

ووفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، تنتمي البرلمانية الروسية، إيرينا رودنينا، إلى حزب «روسيا المتحدة» الحاكم، وعلق سفير الولايات المتحدة لدى روسيا، مايكل ماكفول، في تغريدة له على «تويتر»: «النائبة الروسية أظهرت سلوكا مشينا يجلب لها العار ولبلدها».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية