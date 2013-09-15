حسام عيسى: اقترحنا استضافة جامعة زويل لطلاب النيل بمبنى مستقل

قال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، إن اجتماع اللجنة الوزارية اليوم مع ممثلى جامعة النيل ومدينة زويل للبحث، انتهى باقتراح أن تستضيف جامعة زويل طلاب جامعة النيل، وتعطيهم مبنى يتلقون فيها دروسهم دون تدخل إدارى من جامعة زويل.

وأضاف "عيسى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على الهوا" الذى يذاع على قناة "اليوم"، أن هناك جانبًا من الأزمة ينظر أمام القضاء لا أستطيع أن أتكلم فيه وفى انتظار القضاء، وفى الوقت ذاته هناك قضية ملحة وهى ذات طابع أخلاقى وسياسى وهى قضية طلاب جامعة النيل.

وتابع: "طلبت من الطرفين عدم الخروج من القاعة إلا بعد التوصل إلى حل لهذه القضية حتى لو استمر الاجتماع 24 ساعة، ولا أسمح أن تكون هذه المشكلة معلقة".