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تدريب 90 "معلم ابتدائى" على تنمية مهارات الرياضيات بمطروح

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تدريب 90 "معلم ابتدائى" على تنمية مهارات الرياضيات بمطروح تدريب 90 "معلم ابتدائى" على تنمية مهارات الرياضيات بمطروح

نظّم توجيه الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات معلمى الرياضيات بالمرحلة الابتدائية، لاجتياز اختبارات الترقى لمعلم أول (أ) ومعلم كبير ومعلم خبير.

حيث استهدف البرنامج التدريبى 90 معلمًا من مختلف إدارات مديرية التربية والتعليم، تم تقسيمهم على ثلاث قاعات بواقع 30 معلمًا بكل قاعة، وذلك بالمركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا، والقاعة الصينية، وقاعة التدريب بالمدرسة التجريبية بمدينة مرسى مطروح.

وأكدت حورية حسان، موجه رياضيات والقائمة على التدريب، أن برنامج التدريب بدأ اليوم الأحد ويستمر لمدة 4 أيام حيث ينتهى يوم الأربعاء، بواقع 4 ساعات يوميًا بإجمالى 16 ساعة تدريبية.

ويتضمن برنامج التدريب، تصنيفات الأعداد وعوامل العدد، ومضاعفات العدد، والحس العددى، والنسبة والتناسب والتغير، والنسبة المئوية، والمعادلات والمتباينات، والتحويلات الهندسية والاحتمالات.

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