"تجمع المنوفية" يرحب بقرار تعيين فوزى محافظاً

رحب حزب التجمع بمحافظة المنوفية بالمحافظ الجديد اللواء أحمد شيرين فوزى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، الذى تم تعيينه من قبل وزارة التنمية المحلية.

وأكد هيثم الشرابى أمين عام حزب التجمع بالمنوفية أنه لابد من إعطائه الفرصة كاملة، طالما أنه تم تعيينه من قبل وزارة التنمية المحلية وأجهزة الدولة، وذلك لتحقيق أهداف الثورة وإنهاء المشاكل الضرورية والملحة والعاجلة التى يعانى منها المواطن على أرض المحافظة.

وأضاف الشرابى، أن الحزب أعد قائمة بأهم المشكلات التى يعانى منها المواطن المنوفى بقرى ومدن المحافظة وكيفية حلها والتصدى لها، وذلك لوضعها أمام المحافظ الجديد للقضاء على هذه المشكلات، وتوفير خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف القطاعات.